Fikret Orman'dan basın özgürlüğüne darbe

Turkuvaz Medya Grubu spor yayınları emekçileri olarak üzülerek görüyoruz ki; son birkaç yıldır yüksek maaşlarla kulüplere sığınan SON DERECE SİYASİ bir profil türedi.

Haber merkezlerinde spor medyasını hor görürlerdi şimdiyse spor iletişimi yapmak, koca koca spor markalarını, camialarını temsil etmek için, iletişimci olmayı ve bir kulübün taraftarı olmayı yeterli sanıyorlar.

Haber merkezlerinde spor servisi çalışanlarını hor gören bu profilin müdavimi oldukları taraftar gruplarını bazı siyasi olaylarda nasıl provoke ettikleri ve yönlendirdikleri bu denli ortadayken kendilerine kucak açan kulüp yöneticileri neyi amaçlıyor?

Kulüp yönetimlerimiz ülkemiz bu denli kritik günler yaşarken asırlık camialarının temsilini bu isimlere bırakarak ülke sporuna karşı büyük bir yanlış içindeler.

Türk Sporu'nun en büyük sorunlarından birisi de kulüplerimiz ve federasyonlarımız içerisine konuşlanmış bu ve benzeri siyasi figürlerdir.

Tüm kulüplerimizi ve federasyonları, spor üzerinden toplumsal karışıklık peşinde olduğundan endişe ettiğimiz bu profile karşı UYARIYORUZ.

Yaşanan son örnek bizleri derinden üzdü.

Son derece kötü bir performans sergilediği herkesçe kabul edilen hakem Mete Kalkavan'ın avukatlığını yapmak Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün profesyonellerine mi düştü?

Beşiktaş taraftarının ve camiasının ne olduğunu, Beşiktaşlılık duruşunu çok iyi biliyoruz.

Keza pek çok 'Beşiktaşlı'nın çalıştığı medya grubumuzun ofis duvarları Süleyman Seba posterleriyle dolu. Daha önce Barış Memiş hadisesinde olduğu gibi Beşiktaş Tribününün hakem hatası kendi lehine bile olsa ne denli hassas, özenli ve vicdanlı bir tavır sergilediğine de tanıklık ettik.

Fakat, niyet başka? Amaç, birkaç holiganın talebini bahane ederek halkın haber alma özgürlüğü için büyük bir mücadelenin içinde olan Turkuvaz Medya ile TÜRK HALKI'NIN KULÜBÜ BEŞİKTAŞ'ın irtibatını kesmek.

Bu profesyoneller kimin kapısını kime kapatıyorlar?

Kulüpler babalarının malı mı?

Spor medyasına müsabakaları, tesisleri yasaklayarak, kimi cezalandırıyorsunuz?

A SPOR'DAN FOTOMAÇ YASAĞINA TEPKİ

Turkuvaz Medya olarak, bugüne kadar yaptığımız gibi, bundan sonra da TÜRK GENÇLİĞİ'NE HİZMET İÇİN KURULMUŞ, herbiri asırlık çınar asaletindeki KULÜPLERİMİZİ, gözbebeğimiz gibi korumaya kollamaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye'ye mal olmuş KULÜPLERİMİZ, TÜRK HALKI ve TÜRK SPORU'nun çıkarı doğrultusunda davranmaktan bizi hiçbir niyet alıkoyamayacak. Kişisel çıkarları, siyasi emelleri doğrultusunda kulüpleri içeriden fethetmeye çalışan BU PROFİLİ artık daha yakından takip edeceğiz.