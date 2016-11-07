 Başkan taktik verdi Hakan Kutlu istifa etti – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Başkan taktik verdi Hakan Kutlu istifa etti

    Başkan taktik verdi Hakan Kutlu istifa etti

    Teknik Direktörü Hakan Kutlu maçtan sonra istifasını açıkladı.

    Kararının spor kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandığını dile getiren Kutlu, şöyle konuştu: Osmanlıspor maçının devre araında soyunma odamızda yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle görevimden ayrılmaya karar verdim. Öncelikle çok değerli bir başkanla (Recep Mamur) çalıştım. Kendisi 30 yıldır futbolun içinde ve takdir ettiğim yönetici. Ancak maçın devre arasında soyunma odasına inerek oyunculara taktik vermesini içime sindiremedim. Görevi bırakma nedenim sadece bu. Bu konuda kararım kesin. Oyuncularıma desteklerinden dolayı deşekkür edeim. camiasına ve taraftarlarına teşekkür ederim.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:54
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