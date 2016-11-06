 Yırtıcı kuşlar – Fotomaç – 06 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yırtıcı kuşlar

    Yırtıcı kuşlar

    Brezilyalı oyuncu, bu sezonki ilk golünü Trabzonspor ağlarına gönderirken, ise 4 maçlık suskunluğuna son verip siyah-beyazlı ekibi, mutlu sona ulaştırdı.

    Beşiktaş, Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenerken goller Brezilyalı stoperi Rhodolfo ve Cenk Tosun'dan geldi. Kartal, Vodafone Arena'daki karşılaşmada gole erken ulaştı. 7. dakikada korner atışında topun başına Quaresma geçti. Portekizli yıldızın, sağdan ortasını Atiba arka direğe gönderdi. Hücuma destek veren Rhodolfo takımını kafa ile öne geçirdi. Geçen sezon 7 Şubat'ta Gaziantepspor maçında sakatlanan ve uzun süre formasına uzak kalan bu sezon 3. maçına çıkarken Süper Lig'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

    TERS KÖŞEYE YATIRDI
    Rhodolfo, daha önce 30 Ekim 2015'te oynanan ve 3-3 sona eren Beşiktaş-Kasımpaşa maçından gol atmıştı. Kartal'ı galibiyeti uçuran ikinci gol 'dan geldi. 16. dakikada Quaresma'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen oyuncu, Onur'u ters köşeye yatırdı. Galibiyeti perçinleyen Cenk, Trabzon maçıyla 4 maçlık suskunluğuna da son vermiş oldu. Maça orta sahanın sağında başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Aboubakar'ın oyundan alınmasıyla 90 dakikayı forvette tamamladı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yırtıcı kuşlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.