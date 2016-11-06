Yırtıcı kuşlar
Brezilyalı oyuncu, bu sezonki ilk golünü Trabzonspor ağlarına gönderirken, Cenk Tosun ise 4 maçlık suskunluğuna son verip siyah-beyazlı ekibi, mutlu sona ulaştırdı.
Beşiktaş, Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenerken goller Brezilyalı stoperi Rhodolfo ve Cenk Tosun'dan geldi. Kartal, Vodafone Arena'daki karşılaşmada gole erken ulaştı. 7. dakikada korner atışında topun başına Quaresma geçti. Portekizli yıldızın, sağdan ortasını Atiba arka direğe gönderdi. Hücuma destek veren Rhodolfo takımını kafa ile öne geçirdi. Geçen sezon 7 Şubat'ta Gaziantepspor maçında sakatlanan ve uzun süre formasına uzak kalan Rhodolfo bu sezon 3. maçına çıkarken Süper Lig'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.
TERS KÖŞEYE YATIRDI
Rhodolfo, daha önce 30 Ekim 2015'te oynanan ve 3-3 sona eren Beşiktaş-Kasımpaşa maçından gol atmıştı. Kartal'ı galibiyeti uçuran ikinci gol Cenk Tosun'dan geldi. 16. dakikada Quaresma'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen oyuncu, Onur'u ters köşeye yatırdı. Galibiyeti perçinleyen Cenk, Trabzon maçıyla 4 maçlık suskunluğuna da son vermiş oldu. Maça orta sahanın sağında başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Aboubakar'ın oyundan alınmasıyla 90 dakikayı forvette tamamladı.
TERS KÖŞEYE YATIRDI
Rhodolfo, daha önce 30 Ekim 2015'te oynanan ve 3-3 sona eren Beşiktaş-Kasımpaşa maçından gol atmıştı. Kartal'ı galibiyeti uçuran ikinci gol Cenk Tosun'dan geldi. 16. dakikada Quaresma'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen oyuncu, Onur'u ters köşeye yatırdı. Galibiyeti perçinleyen Cenk, Trabzon maçıyla 4 maçlık suskunluğuna da son vermiş oldu. Maça orta sahanın sağında başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Aboubakar'ın oyundan alınmasıyla 90 dakikayı forvette tamamladı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Yırtıcı kuşlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.