Yeni statta 8 maçta 5. penaltı

Geçen sezonki 3 maçta 2 penaltı kazanan siyah-beyazlı takım, eski futbolcusu Mario Gomez ile bunları gole çevirememişti. Trabzonspor maçıyla bu sezon 3. kez aynı şansı yakalayan Beşiktaş, bu şekilde Cenk Tosun ile 2, Oğuzhan Özyakup'un ayağından da bir gol buldu.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli ile yaptığı karşılaşmada da yine penaltı kazanmış ve Ricardo Quaresma ile bunu gole çevirmeyi bilmişti.