Yeni statta 8 maçta 5. penaltı
Beşiktaş, Vodafone Arena'daki 8. Süper Lig maçında 5. penaltısını kazandı.
Geçen sezonki 3 maçta 2 penaltı kazanan siyah-beyazlı takım, eski futbolcusu Mario Gomez ile bunları gole çevirememişti. Trabzonspor maçıyla bu sezon 3. kez aynı şansı yakalayan Beşiktaş, bu şekilde Cenk Tosun ile 2, Oğuzhan Özyakup'un ayağından da bir gol buldu.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli ile yaptığı karşılaşmada da yine penaltı kazanmış ve Ricardo Quaresma ile bunu gole çevirmeyi bilmişti.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:36
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Yeni statta 8 maçta 5. penaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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