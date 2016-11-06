 Yeni statta 8 maçta 5. penaltı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Yeni statta 8 maçta 5. penaltı

    Yeni statta 8 maçta 5. penaltı

    , Vodafone Arena'daki 8. Süper Lig maçında 5. penaltısını kazandı.

    Geçen sezonki 3 maçta 2 penaltı kazanan siyah-beyazlı takım, eski futbolcusu Mario Gomez ile bunları gole çevirememişti. Trabzonspor maçıyla bu sezon 3. kez aynı şansı yakalayan , bu şekilde Cenk Tosun ile 2, Oğuzhan Özyakup'un ayağından da bir gol buldu.

    Siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli ile yaptığı karşılaşmada da yine penaltı kazanmış ve Ricardo Quaresma ile bunu gole çevirmeyi bilmişti.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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