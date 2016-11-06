 Utanmanız dileğiyle – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Utanmanız dileğiyle

    Utanmanız dileğiyle

    Bordo-mavili camiada hakem Mete Kalkavan'a yoğun tepkiler var. 'un twitter hesabından Quaresma'nın Yusuf'a taban girdiği pozisyonun resmi paylaşılırken "Utanmanız dileğiyle" mesajı yayınladı.

    Trabzonsporlu taraftarlar da Kalkavan'ın kararları ile çileden çıkıp isyan ettiler. Taraftarlar N'Doye'nin Marcelo tarafından indirilmesi ve penaltının verilmemesi sonrası statta sert tepki gösterdi... Kalkavan'ın skandal kararları sonrası da sosyal medyadan, "Sahada 11 kişiyi paylaştık ama Mete Kalkavan'ı unuttuk", "Futbol artık ayakla değil hakemle oynanıyor" ve "Mete Kalkavan daima kenara bakıyor, ne zaman hoca beni oyundan alacak diye" yorumları yapıldı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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