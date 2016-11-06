Utanmanız dileğiyle

Trabzonsporlu taraftarlar da'ın kararları ile çileden çıkıp isyan ettiler. Taraftarlar'nintarafından indirilmesi ve penaltının verilmemesi sonrası statta sert tepki gösterdi... Kalkavan'ın skandal kararları sonrası da sosyal medyadan, "Sahada 11 kişiyi paylaştık ama'ı unuttuk", "" ve "" yorumları yapıldı.