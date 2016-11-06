Utanmanız dileğiyle
Bordo-mavili camiada hakem Mete Kalkavan'a yoğun tepkiler var. Trabzonspor'un twitter hesabından Quaresma'nın Yusuf'a taban girdiği pozisyonun resmi paylaşılırken "Utanmanız dileğiyle" mesajı yayınladı.
Trabzonsporlu taraftarlar da Kalkavan'ın kararları ile çileden çıkıp isyan ettiler. Taraftarlar N'Doye'nin Marcelo tarafından indirilmesi ve penaltının verilmemesi sonrası statta sert tepki gösterdi... Kalkavan'ın skandal kararları sonrası da sosyal medyadan, "Sahada 11 kişiyi paylaştık ama Mete Kalkavan'ı unuttuk", "Futbol artık ayakla değil hakemle oynanıyor" ve "Mete Kalkavan daima kenara bakıyor, ne zaman hoca beni oyundan alacak diye" yorumları yapıldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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