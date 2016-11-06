 Süper düello Alanya'nın – Fotomaç – 06 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Süper düello Alanya'nın

    Süper düello Alanya'nın

    Heyecan dolu maçın ilk yarısını 2-1 geride kapatan , ikinci yarıda müthiş futbol oynayarak karşılaşmayı 4-3 kazanmayı başardı.

    Süper Lig'in 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantepspor'u 4-3 yendi. 2. dakikada Emre Akbaba ile öne geçen Alanyaspor'da 12'de Omeruo'nun kendi kalesine attığı gole engel olamadı. 40'ta Kangwa'nın golüyle Gaziantepspor devreyi 2-1 önde gitti. İkinci yarıda sahada Alanyaspor fırtınası esti.

    VAGNER LOVE SİFTAH YAPTI
    54'te durumu 2-2'ye getirirken, 69. dakikada ise Guerrier, Alanya'yı maçta bir kez daha öne geçirdi: 3-2. Vagner Love 89'da durumu 4-2'ye getirdi. Maçta son sözü ise Gaziantepspor adına 90+1'de İlhan Parlak penaltıdan attığı golle söyledi: 4-3.

    KALPAR: ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK
    Aytemiz Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Yüreğimizle oynadık. Gollerimiz güzeldi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık ancak taraftarımız küfür etmemeli" dedi. Gaziantep'in hocası İsmail Kartal ise 3 gol attıkları bir maçta yenilmelerinin çok düşündürücü olduğunu söyledi.

    GAZİANTEPSPOR 12 MAÇTIR KAYIP
    , 'de deplasmanda oynadığı son 12 maçı galip bitiremedi. Son 12 deplasman maçında 5 beraberlik 7 yenilgi alan Gaziantepspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 16.01.2016 tarihinde Kasımpaşa karşısında almıştı. Gaziantep dün de kazanamadı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper düello Alanya'nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.