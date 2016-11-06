Süper düello Alanya'nın
Heyecan dolu maçın ilk yarısını 2-1 geride kapatan Alanyaspor, ikinci yarıda müthiş futbol oynayarak karşılaşmayı 4-3 kazanmayı başardı.
Süper Lig'in 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantepspor'u 4-3 yendi. 2. dakikada Emre Akbaba ile öne geçen Alanyaspor'da 12'de Omeruo'nun kendi kalesine attığı gole engel olamadı. 40'ta Kangwa'nın golüyle Gaziantepspor devreyi 2-1 önde gitti. İkinci yarıda sahada Alanyaspor fırtınası esti.
VAGNER LOVE SİFTAH YAPTI
54'te Candeias durumu 2-2'ye getirirken, 69. dakikada ise Guerrier, Alanya'yı maçta bir kez daha öne geçirdi: 3-2. Vagner Love 89'da durumu 4-2'ye getirdi. Maçta son sözü ise Gaziantepspor adına 90+1'de İlhan Parlak penaltıdan attığı golle söyledi: 4-3.
KALPAR: ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Yüreğimizle oynadık. Gollerimiz güzeldi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık ancak taraftarımız küfür etmemeli" dedi. Gaziantep'in hocası İsmail Kartal ise 3 gol attıkları bir maçta yenilmelerinin çok düşündürücü olduğunu söyledi.
GAZİANTEPSPOR 12 MAÇTIR KAYIP
Gaziantepspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 12 maçı galip bitiremedi. Son 12 deplasman maçında 5 beraberlik 7 yenilgi alan Gaziantepspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 16.01.2016 tarihinde Kasımpaşa karşısında almıştı. Gaziantep dün de kazanamadı.
VAGNER LOVE SİFTAH YAPTI
54'te Candeias durumu 2-2'ye getirirken, 69. dakikada ise Guerrier, Alanya'yı maçta bir kez daha öne geçirdi: 3-2. Vagner Love 89'da durumu 4-2'ye getirdi. Maçta son sözü ise Gaziantepspor adına 90+1'de İlhan Parlak penaltıdan attığı golle söyledi: 4-3.
KALPAR: ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Yüreğimizle oynadık. Gollerimiz güzeldi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık ancak taraftarımız küfür etmemeli" dedi. Gaziantep'in hocası İsmail Kartal ise 3 gol attıkları bir maçta yenilmelerinin çok düşündürücü olduğunu söyledi.
GAZİANTEPSPOR 12 MAÇTIR KAYIP
Gaziantepspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 12 maçı galip bitiremedi. Son 12 deplasman maçında 5 beraberlik 7 yenilgi alan Gaziantepspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 16.01.2016 tarihinde Kasımpaşa karşısında almıştı. Gaziantep dün de kazanamadı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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