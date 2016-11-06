 Sessiz kapışma – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Sessiz kapışma

    Sessiz kapışma

    ’de zirve takibini sürdüren ile son iki maçını kaybeden arasındaki maç 0-0 bitti. ilk kez berabere kalırken, Timsah yarışta yara aldı...

    'de, Karabük ile Bursa 0-0 berabere kaldı. Zirve takibini sürdüren yeşil-beyazlılar, iki haftadır yenilen rakibi karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıktı ancak başarılı olamadı. Geçen hafta F.Bahçe'ye 5-0 yenilen, son 2 haftada gol ve puan bulamayan İgor Tudor'un öğrencileri de Bursaspor kalecisi Harun Tekin'i geçemedi.

    BURSA 20 PUANA YÜKSELDİ
    Karşılaşmanın son dakikalarında yükselen tempoyla birlikte iki takım da gol pozisyonlarına girdi ancak golsüz eşitlik bozulmadı. Bu sonuçla Kardemir Karabükspor sezonun ilk beraberliğini alarak Süper Lig'de 13 puana yükselirken, zirve yarışı yapan Bursaspor da haftayı 20 puanla tamamladı.

    'BİZİM BAŞIMIZA PATLAMAMALI'
    Teknik Direktörü İgor Tudor, golsüz bitmesine rağmen çok yüksek tempoda keyifli bir maç izlettiklerini söyledi. Hırvat hoca, PFDK'ya sevkedilmesini ise, "Herkes şikayet ettiği için kabak bizim başımıza patlamamalı" dedi.

    'LİGİMİZ OLDUKÇA RENKLİ GEÇİYOR'
    'un hocası Hamza Hamzaoğlu ise maçla ilgili şu yorumu yaptı: İşimizin zor olacağını biliyorduk. Bundan sonra her maç bu zorlukta geçecek. Ligimiz oldukça renkli geçiyor. İki takım da kazanmayı istiyordu, tebrik ediyorum.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:10
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