Sadakamız varmış!
Queresma'nın sert faulüyle oyun dışı kalan Yusuf, sakatlığının ciddi olmadığını ifade etti.
Yusuf, şunları söyledi: "Söyleyecek fazla bir şey yok. Allah'ın takdiri. Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür bir şeyim yok. Top böyle aramızda kaldı. Topla alakası olmayan bir şekilde sert bir şekilde, kasti bir şey yaptığını düşünmüyorum. Sert müdahaleydi. Bugün çok bariz şeyler vardı sahada. Biz futbol oynadığımızı düşünüyorum. Trabzonspor'un neler yapabileceğini gösterdik. Biz bu maçı kaybetmiş olabileceğimizi düşünmüyorum. Başkanımız ve hocamız bizimle konuştu. 'Başınızı dik tutun. İyi bir Trabzonspor gibi oynadınız' dedi. Trabzonspor'un güzel günler göreceğini düşünüyorum" dedi. Daha dikkatli olsaydık, ya da rakibin kırmızı kartları olsaydı daha farklı sonuç olabilirdi."
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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