Queresma'nın sert faulüyle oyun dışı kalan Yusuf, sakatlığının ciddi olmadığını ifade etti.

Yusuf, şunları söyledi: "Söyleyecek fazla bir şey yok. Allah'ın takdiri. Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür bir şeyim yok. Top böyle aramızda kaldı. Topla alakası olmayan bir şekilde sert bir şekilde, kasti bir şey yaptığını düşünmüyorum. Sert müdahaleydi. Bugün çok bariz şeyler vardı sahada. Biz futbol oynadığımızı düşünüyorum. Trabzonspor'un neler yapabileceğini gösterdik. Biz bu maçı kaybetmiş olabileceğimizi düşünmüyorum. Başkanımız ve hocamız bizimle konuştu. 'Başınızı dik tutun. İyi bir Trabzonspor gibi oynadınız' dedi. Trabzonspor'un güzel günler göreceğini düşünüyorum" dedi. Daha dikkatli olsaydık, ya da rakibin kırmızı kartları olsaydı daha farklı sonuç olabilirdi."