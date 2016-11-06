Osmanlı puan kurtardı
Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Osmanlıspor sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Osmanlı Stadı'nda oynanan, saat 16.00'da başlayan ve Serkan Çınar'ın düdük çaldığı zorlu mücadelede konuk ekip Kayserispor 58. dakikada Prejuce Nakoulma'nın golüyle 1-0 öne geçti, maçın 90+2. dakikasında Mehmet Güven attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-1
Bu sonucun ardından 8. sıradaki Osmanlıspor ve 10. sıradaki Kayserispor puanlarını 11'e yükselttiler.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:57
- Depay'a depar
Toplam 19
Yorum
recep memphis gelirse fb şampiyon olur
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 45
Yorum
he hee eskiden siz korunuyordunuz geçen yıl ve bu yıl bjk..fb.nin kollandığı bir yıl söyleyin bize...fb. sadece 2.ci olsun etinden sütünden yaralanalım koruması var ilk 3 te ol asla şampiyon olma...olay budur fb. seyircis de işi uyandı stad boş futbol basınınına ilgi az...
- Depay'a depar
Toplam 19
Yorum
sukut altındır fb sukut ekibi messi yi izliyor gizli gizli lütfen efendi olun talip olmayın
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