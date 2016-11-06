 Osmanlı puan kurtardı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Osmanlı puan kurtardı

    Osmanlı puan kurtardı

    Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Osmanlıspor sahasında Kayserispor'u ağırladı.

    Osmanlı Stadı'nda oynanan, saat 16.00'da başlayan ve Serkan Çınar'ın düdük çaldığı zorlu mücadelede konuk ekip Kayserispor 58. dakikada Prejuce Nakoulma'nın golüyle 1-0 öne geçti, maçın 90+2. dakikasında Mehmet Güven attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-1

    Bu sonucun ardından 8. sıradaki Osmanlıspor ve 10. sıradaki Kayserispor puanlarını 11'e yükselttiler.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:57
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