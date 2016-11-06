Konyaspor nefes aldı!

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 32. dakikada Ömer Ali Şahiner'le göne geçti. 39'da sahneye çıkan Bajic de Konyaspor'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İkinci yarıda maça tutunmaya çalışan Kasımpaşa, Adem Büyük'ün 64. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalar da yüksek tempoda geçse de başka gol olmadı ve Konyaspor maçı 2-1 kazandı.

Kazandığı galibiyetle Konyaspor puanını 13'e yükseltti ve 6. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 11 puanla 11. sırada yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Ali Çamdalı'nın kafa şutunda top üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Ali Çamdalı'nın havadan gönderdiği ara pasa hareketlenen ve ceza sahasının sol çaprazında topu önünde Douglas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Skubic'in sağdan gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Bajic'in bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse son anda kornere çeldi.

23. dakikada Castro'nun soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Batuhan Altıntaş'ın kafa şutunda top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Atiker Konyaspor aradığı golü buldu. Bajic'in ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in bekletmeden yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

39. dakikada Atiker Konyaspor, Bajic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Halil İbrahim Sönmez'in kafa pasında ceza sahasında topu önünde bulan Bajic'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin sağından filelere gitti: 2-0

İlk yarı Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Turgut Doğan Şahin'in yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği plase şutunda topu kaleci Serkan Kırıntılı yatarak son anda çeldi. Altıpasta meşin yuvarlağı önünde bulan Castro'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

60. dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında topla buluşan Bajic'in yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse güçlükle kontrol etti.

64. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Pavelka'nın sağdan ortasında ceza sahasında topu iyi takip eden Adem Büyük'ün kafa şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

70. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Bajic'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

Mücadelede başka önemli pozisyon olmadı ve Atiker Konyaspor maçı 2-1 kazandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Serkan Ok

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Jonsson (Dk. 11 Ali Turan), Vukovic (Dk. 87 Abdülkerim Bardakçı), Douglas, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 75 Milosevic), Bajic

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak (Dk. 84 Bozhikov), Pavelka, Eduok (Dk. 63 Ahmed İldiz), Adem Büyük, Castro, Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Turgut Doğan Şahin)

Goller: Dk. 32 Ömer Ali Şahiner, Dk. 39 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 64 Adem Büyük (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 4 Adem Büyük, Dk. 39 Titi, Dk. 58 Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Dk. 34 Ali Turan (Atiker Konyaspor)