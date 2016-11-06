Kalkavan skandalı

N’Doye ceza alanında önce Marcelo sonra Atiba tarafından düşürüldü, Oğuzhan Mehmet Ekici’ye 2 kere dirsek attı, Quaresma Yusuf’un futbol hayatını bitirebilecek tabanı bastı, ama Kalkavan ‘3 maymun’u oynadı

Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde hakem Mete Kalkavan'ın gazabına uğradı. Daha önce Fırtına, 7 maça çıktığı Kalkavan ile bir galibiyet alabilmişti. Kalkavan, 2014'te Konya'da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor (3-0) derbisinde düdük çalmış ve kararları ile Karadeniz ekibinin tepkisini çekmişti. 2015'te de Trabzon'un Kasımpaşa kupa maçını yöneten Kalkavan, Salih Dursun'a gösterdiği kırmızı kart sonrası büyük tepki çekmişti. Dünkü derbiyi yöneteceği açıklandıktan sonra tedirginlik içine giren bordo-mavili camia, Kalkavan'ın skandal kararları ile endişelerinde haklı olduğunu ortaya koydu. 16'da Quaresma rakibine çarpıp düştü, Kalkavan penaltı verdi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti.



QUARESMA BİÇTİ

30'da N'Doye'nin Marcelo tarafından ceza alanında düşürülmesine seyirci kalan İstanbul bölgesi hakemi, Oğuzhan'ın Mehmet Ekici'ye düşerken dirsek atmasına kırmızı kart göstermedi. 45+2'de Zeki'ye gereksiz bir sarı gösterdi. Asıl skandallar ise ikinci yarıda ortaya çıktı. 50'de serbest vuruşta topa yükselmek isteyen N'doye'yi Beşiktaşlı futbolcu Atiba bariz bir şekilde çektiği görüldü. Ancak Kalkavan pozisyonu devam ettirdi. 61'de Quaresma, Yusuf Erdoğan'ı biçti, yine kırmızı kart yok. İlk devrede Mehmet'e dirsek atan Oğuzhan, 81'de bir kez daha yine Mehmet'e dirsek vurdu ama sarı bile yok.



