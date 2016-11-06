 İstifa ettiğini açıkladı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İstifa ettiğini açıkladı

    İstifa ettiğini açıkladı

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Osmanlıspor karşısında son dakika golüyle 2 puan kaybeden 'da teknik direktör istifa edeceğini açıkladı.

    Süper Lig'de 3 beraberlik 1 galibiyetle topladığı 9 puanla 15. sırada yer alan 'da teknik direktör görevi bırakma kararı aldı. Kötü gidişe Osmanlıspor karşısında da son veremeyen Kayserispor, 1-0 önde götürdüğü maçta son dakika golüyle 2 puan kaybetmişti.

    Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kutlu, "Başkanımızla görüştükten sonra kendisi de müsade ederse görevi bırakacağım" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'de daha önce Antalyaspor, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor'da teknik direktör değişikliği yaşanmıştı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstifa ettiğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.