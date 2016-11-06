İstifa ettiğini açıkladı
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Osmanlıspor karşısında son dakika golüyle 2 puan kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Hakan Kutlu istifa edeceğini açıkladı.
Süper Lig'de 3 beraberlik 1 galibiyetle topladığı 9 puanla 15. sırada yer alan Kayserispor'da teknik direktör Hakan Kutlu görevi bırakma kararı aldı. Kötü gidişe Osmanlıspor karşısında da son veremeyen Kayserispor, 1-0 önde götürdüğü maçta son dakika golüyle 2 puan kaybetmişti.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kutlu, "Başkanımızla görüştükten sonra kendisi de müsade ederse görevi bırakacağım" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de daha önce Antalyaspor, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor'da teknik direktör değişikliği yaşanmıştı.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kutlu, "Başkanımızla görüştükten sonra kendisi de müsade ederse görevi bırakacağım" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de daha önce Antalyaspor, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor'da teknik direktör değişikliği yaşanmıştı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan Tufan eridi
Toplam 6
Yorum
:D bence 7.5 milyon euroluk bir kazıktan ibarettir
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
Uğur Sneijder_W. harbi sende 5 yaşındaki çocuk zekası var sendeki beyni kuşa taksalar ters ters uçmaya başlar :)
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
hahahahah sizin köyün takımına almazlar çünkü sizin köy BRUMAYI kaldıramaz
İstifa ettiğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.