Fenerbahçe 'üçlük' peşinde

Konya ve Karabük’ü deviren Kanarya bugün Akhisar deplasmanında. Hedef ligde 3’te 3 yaparak zirve yarışını sürdürmek

Sarı-lacivertliler, ligin 10. haftasında bugün Akhisar Belediyespor'a konuk olacak. Deplasmanda Konya'yı evinde Karabük'ü mağlup ettikten sonra hafta arası Avrupa Ligi'nde dünya devi Manchester United'a sahayı dar eden ve 2-1 kazanan Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi Akhisar'ı devirmek. 19.00'da start alacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı- lacivertliler geçmişte büyük sıkıntılar yaşadığı rakibini aşarak yükselişini sürdürmek istiyor.



4-3 KANARYA ÖNDE

FENERBAHÇE, Akhisar Belediyespor'la bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Ege temsilcisi de 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Kanarya kaydettiği 15 gole karşılık, kalesinde 10 gol gördü. Sarı-lacivertliler bugünkü mücadeleyi kazanarak milli aranın ardından ağırlayacağı Galatasaray derbisi öncesi moralini yüksek tutmayı hedefliyor.



3 EKSİK VAR

Kanarya'da Akhisar maçı öncesi 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yok. Gregory van der Wiel, Jose Fernandao ve Ozan Tufan bugün forma giyemeyecek. Akhisar cephesinde ise sarı kart cezalısı Miguel Lopes'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Douglao ve Sami bugün oynamayacak.



TOPAL SINIRDA

FENERBAHÇE'de G.Saray derbisi öncesi sadece Mehmet Topal sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu geride kalan 9 haftada 3 sarı kart gördü. Bugünkü mücadelede kart görmesi halinde Cimbom ile oynanacak derbide takımını yalnız bırakacak.