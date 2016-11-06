Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Akhisar Belediyespor galibiyetiyle 3 maça çıktı. Geçen hafta Karabükspor'u sahasında 5-0 yenen Advocaat'ın ekibi, Ege'de de farka koştu ve Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Sarı Kanarya bu galibiyetle puanını 18'e çıkardı ve milli takım arasından sonra oynayacağı derbi öncesi Galatasaray'la puan farkını 2'ye düşürdü.

VAN PERSIE PERDEYİ AÇTI

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 26. dakikada Robin Van Persie ile öne geçti. Aatif Chahechouhe'nin ortasını iyi değerlendiren Hollandalı oyuncu arka direkte yaptığı vuruşla bu sezon ligdeki 4. golüyle takımını üstünlüğe taşıdı.

PENALTI KAÇTI! RODALLEGA

Maçın 32. dakikasında Akhisar Belediyespor penaltıdan Rodallega ile faydalanamadı. Ceza sahasındaki top kapma mücadelesinde Mehmet Topal'ın yaptığı müdahale sonrası Mervan Çelik yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltıyı gösterdi. Kart ceza sınırındaki Mehmet Topal bu pozisyonun ardından gördüğü kartla G.Saray derbisi öncesi cezalı duruma düştü. Penaltıda topun başına gelen Kolombiyalı oyuncunun vuruşu üstten auta gitti.

FENERBAHÇE'Yİ RAHATLATAN GOL!

İkinci yarıya önde giren Fenerbahçe 65'te Aatif Chahechouhe'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Faslı golcü ceza Emenike'nin asistinde klas çalımların ardından yerden vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

FATİH'İN BÜYÜK HATASI!

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde ilginç bir gole tanık olduk. Akhisar ceza sahasına havalandırılan topta kaleci Fatih Öztürk, takım arkadaşı Serdar ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası topu kendi ağlarına gönderdi. Fenerbahçe bu golle farkı 3-0'a taşıdı.



RODALLEGA SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmada gol perdesini 90+3'te Hugo Rodallega kapadı. Kolombiyalı'nın golü Akhisar'a puan için yeterli olmadı. Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.