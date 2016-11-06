 Düelloda kazanan yok – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Düelloda kazanan yok

    Düelloda kazanan yok

    Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.

    Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan ve Alper Ulusoy'un düdük çaldığı karşılaşmanın 24. dakikasında Roni'nin golüyle Adanaspor 1-0 öne geçerken 45. dakikada Jakob Jantscher'in attığı gol skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

    72. dakikada Robin Yalçın, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi, maçta gol perdesini 85. dakikada tekrar sahneye çıkan Roni kapattı: 2-2.

    Bu sonucun ardından 14. sıradaki Çaykur Rizespor puanını 10'a, ligin son sırasındaki Adanaspor ise 8'e yükseltti.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:27
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