Düelloda kazanan yok
Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.
Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan ve Alper Ulusoy'un düdük çaldığı karşılaşmanın 24. dakikasında Roni'nin golüyle Adanaspor 1-0 öne geçerken 45. dakikada Jakob Jantscher'in attığı gol skora 1-1'lik dengeyi getirdi.
72. dakikada Robin Yalçın, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi, maçta gol perdesini 85. dakikada tekrar sahneye çıkan Roni kapattı: 2-2.
Bu sonucun ardından 14. sıradaki Çaykur Rizespor puanını 10'a, ligin son sırasındaki Adanaspor ise 8'e yükseltti.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:27
- Ozan Tufan eridi
Toplam 6
Yorum
:D bence 7.5 milyon euroluk bir kazıktan ibarettir
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
Uğur Sneijder_W. harbi sende 5 yaşındaki çocuk zekası var sendeki beyni kuşa taksalar ters ters uçmaya başlar :)
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
hahahahah sizin köyün takımına almazlar çünkü sizin köy BRUMAYI kaldıramaz
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