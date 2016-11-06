Derbide dostluk rüzgarı
Maç öncesi yenen yemekte her iki kulüp başkanları dostluk mesajları verdiler. Karşılıklı jestler yapılırken hediyeler sunuldu.
Beşiktaş bu sezon G.Saray'dan sonra Trabzonspor'u da Vodafone Arena'da centilmence ağırladı. Derbide dostluk mesajları verildi. Maç öncesi yemekte Fikret Orman, "Trabzonspor çok sevdiğimiz bir camia" derken, Muharrem Usta, "Biz burayı evimiz gibi görüyoruz. Biz de onları iyi ağırlayacağız" diye konuştu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Derbide dostluk rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.