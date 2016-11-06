Derbide dostluk rüzgarı

Maç öncesi yenen yemekte her iki kulüp başkanları dostluk mesajları verdiler. Karşılıklı jestler yapılırken hediyeler sunuldu.

Beşiktaş bu sezon G.Saray'dan sonra Trabzonspor'u da Vodafone Arena'da centilmence ağırladı. Derbide dostluk mesajları verildi. Maç öncesi yemekte Fikret Orman, "Trabzonspor çok sevdiğimiz bir camia" derken, Muharrem Usta, "Biz burayı evimiz gibi görüyoruz. Biz de onları iyi ağırlayacağız" diye konuştu.