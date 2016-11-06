 Derbide dostluk rüzgarı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Derbide dostluk rüzgarı

    Derbide dostluk rüzgarı

    Maç öncesi yenen yemekte her iki kulüp başkanları dostluk mesajları verdiler. Karşılıklı jestler yapılırken hediyeler sunuldu.

    Beşiktaş bu sezon G.Saray'dan sonra Trabzonspor'u da Vodafone Arena'da centilmence ağırladı. Derbide dostluk mesajları verildi. Maç öncesi yemekte Fikret Orman, "Trabzonspor çok sevdiğimiz bir camia" derken, Muharrem Usta, "Biz burayı evimiz gibi görüyoruz. Biz de onları iyi ağırlayacağız" diye konuştu.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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