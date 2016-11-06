"Daha önce yaptığım hatayı yapmak istemiyorum"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat Akhisar'ı 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası gelecek haftada oynayacakları G.Saray derbisi hakkında açıklama yaptı.
Hollandalı çalıştırıcı Galatasaray derbisine yönelik kendisine sorulan soruya ilginç bir cevap verdi. Kariyerinde yaşadığı Celtic - Rangers derbisine atıfta bulunan Advocaat, "Daha önce yaptığım hatayı yapmak istemiyorum. Rangers'ı çalıştırdığım dönemde Celtic ile oynayacağımız maç öncesi "Bu sezonki 38 maçtan birini oynayacağız demiştim". O aslında özel bir maçtı. Bu maçların özelliğini o günden sonra fark ettim. Önümüzde 14 gün gibi bir süremiz var. Bu süreçte önceki maçlarda ne yaptığımızı gözden geçireceğiz sonra da derbiye konsantre olacağız. " yorumunu yaptı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:27
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
"Daha önce yaptığım hatayı yapmak istemiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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