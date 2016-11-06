 "Daha önce yaptığım hatayı yapmak istemiyorum" – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    "Daha önce yaptığım hatayı yapmak istemiyorum"

    "Daha önce yaptığım hatayı yapmak istemiyorum"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Akhisar'ı 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası gelecek haftada oynayacakları G.Saray derbisi hakkında açıklama yaptı.

    Hollandalı çalıştırıcı Galatasaray derbisine yönelik kendisine sorulan soruya ilginç bir cevap verdi. Kariyerinde yaşadığı Celtic - Rangers derbisine atıfta bulunan Advocaat, "Daha önce yaptığım hatayı yapmak istemiyorum. Rangers'ı çalıştırdığım dönemde Celtic ile oynayacağımız maç öncesi "Bu sezonki 38 maçtan birini oynayacağız demiştim". O aslında özel bir maçtı. Bu maçların özelliğini o günden sonra fark ettim. Önümüzde 14 gün gibi bir süremiz var. Bu süreçte önceki maçlarda ne yaptığımızı gözden geçireceğiz sonra da derbiye konsantre olacağız. " yorumunu yaptı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:27
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