Hollandalı çalıştırıcı Galatasaray derbisine yönelik kendisine sorulan soruya ilginç bir cevap verdi. Kariyerinde yaşadığı Celtic - Rangers derbisine atıfta bulunan Advocaat, "Daha önce yaptığım hatayı yapmak istemiyorum. Rangers'ı çalıştırdığım dönemde Celtic ile oynayacağımız maç öncesi "Bu sezonki 38 maçtan birini oynayacağız demiştim". O aslında özel bir maçtı. Bu maçların özelliğini o günden sonra fark ettim. Önümüzde 14 gün gibi bir süremiz var. Bu süreçte önceki maçlarda ne yaptığımızı gözden geçireceğiz sonra da derbiye konsantre olacağız. " yorumunu yaptı.