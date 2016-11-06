Maçın kahramanlarından Luiz Rhodolfo, Trabzon karşısında zorlanmalarına karşın, "Genel olarak iyi bir görüntü ortaya koyduk" dedi.

Maç sonrası soruları yanıtlayan Sammacı, "Hem gol için hem galibiyet için çok mutluyum. İlk yarıya aslında iyi başladık. Ondan sonra biraz vites düşürdük. Biraz tempomuzu düşürdük ama önemli olan 3 puandı. Genel olarak iyi bir görüntü ortaya koyduk" diye konuştu.



'OYUNDAN DÜŞTÜK'

Trabzonspor'un da iyi bir mücadele ortaya koyduğunu kaydeden Rhodolfo, "Oyundan düştüğümüz anlar oldu. Benim de düştüğüm anlar oldu. Hemen hemen 9 aydır 90 dakika oynamıyorum. İki 90 dakika üst üste oynadım. Benim de düştüğüm anlar olmuştur. Ama üstüne koymaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.