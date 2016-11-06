‘Çok mutluyum’
Maçın kahramanlarından Luiz Rhodolfo, Trabzon karşısında zorlanmalarına karşın, "Genel olarak iyi bir görüntü ortaya koyduk" dedi.
Maç sonrası soruları yanıtlayan Sammacı, "Hem gol için hem galibiyet için çok mutluyum. İlk yarıya aslında iyi başladık. Ondan sonra biraz vites düşürdük. Biraz tempomuzu düşürdük ama önemli olan 3 puandı. Genel olarak iyi bir görüntü ortaya koyduk" diye konuştu.
'OYUNDAN DÜŞTÜK'
Trabzonspor'un da iyi bir mücadele ortaya koyduğunu kaydeden Rhodolfo, "Oyundan düştüğümüz anlar oldu. Benim de düştüğüm anlar oldu. Hemen hemen 9 aydır 90 dakika oynamıyorum. İki 90 dakika üst üste oynadım. Benim de düştüğüm anlar olmuştur. Ama üstüne koymaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.
'OYUNDAN DÜŞTÜK'
Trabzonspor'un da iyi bir mücadele ortaya koyduğunu kaydeden Rhodolfo, "Oyundan düştüğümüz anlar oldu. Benim de düştüğüm anlar oldu. Hemen hemen 9 aydır 90 dakika oynamıyorum. İki 90 dakika üst üste oynadım. Benim de düştüğüm anlar olmuştur. Ama üstüne koymaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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