 Çebi: “Her canı yanan hakemlerden başlıyor” – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Çebi: “Her canı yanan hakemlerden başlıyor”

    Çebi: “Her canı yanan hakemlerden başlıyor”

    Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı , "Her canı yanan, belki halkı belki haksız hakemlerden başlıyor. Belki bizler de bunları yapıyoruz ama sonuçta Beşiktaş bugün maç kazandı. Daha iyi oynayabilirdik" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların 2. başkanı , eleştirilerde bulunulan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili soruya, "Her canı yanan, belki halkı belki haksız hakemlerden başlıyor. Belki bizler de bunları yapıyoruz ama sonuçta Beşiktaş bugün maç kazandı. Daha iyi oynayabilirdik. Trabzonspor'dan daha iyi bir kadromuz var. Trabzonspor da iyi bir takım, geçmişi kuvvetli bir takım. Onların da önleri açık. Başarılı bir top oynadılar. Umarım herkes çok iyi top oynarsa, lig renklenir. Beşiktaş'ın kazandığı maçları ben tercih ediyorum. Daha yol uzun, erkenden konuşacak çok şey yok" dedi.

    "Şampiyonluğun en büyük adayıyız"
    Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirten Çebi, "Ama diğerleri de aday. Şu anda herkes güçlü. Herkese saygı duyuyorum. Hepsi emek veriyorlar. Ben hepsini aday görmüyorum ama hepsi iyi takımlar" diye konuştu.
    Çebi ayrıca, 3 yıldızı alacaklarını belirterek, Şampiyonlar Ligi'nde de hedeflerinin belli olduğuna dikkat çekti.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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