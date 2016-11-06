 Çakar’dan tepki – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Çakar’dan tepki

    Çakar’dan tepki

    Eski hakem , Mete Kalkavan'ı yerden yere vurdu.

    Eski hakem , Mete Kalkavan'ı yerden yere vurdu. Skandal kararlarla ilgili ise Çakar, "Mete Kalkavan nasıl maç yönetiyorsun. Trabzon'un net bir penaltısını vermediğin gibi Queresma'yı da atamadın.Yazık! Bazen taze kaşar hakemler, eski kaşarlardan da tehlikeli olabiliyor; Mete gibi. Başta Şenol Güneş olmak üzere kimse lafı bükmesin. Beşiktaş Kalkavan sayesinde haksız bir 3 puan almıştır" dedi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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