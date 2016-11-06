Çakar’dan tepki
Eski hakem Ahmet Çakar, Mete Kalkavan'ı yerden yere vurdu.
Eski hakem Ahmet Çakar, Mete Kalkavan'ı yerden yere vurdu. Skandal kararlarla ilgili ise Çakar, "Mete Kalkavan nasıl maç yönetiyorsun. Trabzon'un net bir penaltısını vermediğin gibi Queresma'yı da atamadın.Yazık! Bazen taze kaşar hakemler, eski kaşarlardan da tehlikeli olabiliyor; Mete gibi. Başta Şenol Güneş olmak üzere kimse lafı bükmesin. Beşiktaş Kalkavan sayesinde haksız bir 3 puan almıştır" dedi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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