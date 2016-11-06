Antalyaspor seriye bağladı
Akdeniz ekibi Kayseri’den sonra Gençlerbirliği’ni de Samuel Eto’o’nun penaltı golüyle geçti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Antalyaspor, Samuel Eto'o ile tırmanışa geçti... Akdeniz temsilcisi, Kayserispor'dan sonra evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni de Kamerunlu yıldızının penaltı golüyle yıkarak üst üste ikinci galibiyetini aldı: 1-0. Başkent ekibi, 15. dakikada kazandığı penaltıyı İrfan Can Kahveci ile kullandı. Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan gole izin vermedi. 41. dakikada Charles, ceza sahasında Ahmet Çalık ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı kullanan Samuel Eto'o, ilk yarının skorunu belirledi: 1-0. İkinci yarıda iki ekibin çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma 1-0 Antalyaspor'un lehine sona erdi. 9 puana çıkan Antalyaspor, önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
ÇALIMBAY: DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay maçı farklı kazanabileceklerini söyledi. Çalımbay, "İlk yarı istediğimiz olmadı. Son paslarımızda biraz dikkatli olsaydık bu maçtan belki de çok daha farklı bir şekilde ayrılabilirdik" diye konmuştu.
ÇALIMBAY: DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay maçı farklı kazanabileceklerini söyledi. Çalımbay, "İlk yarı istediğimiz olmadı. Son paslarımızda biraz dikkatli olsaydık bu maçtan belki de çok daha farklı bir şekilde ayrılabilirdik" diye konmuştu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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