 Antalyaspor seriye bağladı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    seriye bağladı

    Antalyaspor seriye bağladı

    Akdeniz ekibi Kayseri’den sonra ’ni de Samuel Eto’o’nun penaltı golüyle geçti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

    , ile tırmanışa geçti... Akdeniz temsilcisi, Kayserispor'dan sonra evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni de Kamerunlu yıldızının penaltı golüyle yıkarak üst üste ikinci galibiyetini aldı: 1-0. Başkent ekibi, 15. dakikada kazandığı penaltıyı İrfan Can Kahveci ile kullandı. Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan gole izin vermedi. 41. dakikada Charles, ceza sahasında Ahmet Çalık ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı kullanan Samuel Eto'o, ilk yarının skorunu belirledi: 1-0. İkinci yarıda iki ekibin çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma 1-0 Antalyaspor'un lehine sona erdi. 9 puana çıkan Antalyaspor, önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

    ÇALIMBAY: DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK
    Süper Lig'de 'ni 1-0 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü maçı farklı kazanabileceklerini söyledi. Çalımbay, "İlk yarı istediğimiz olmadı. Son paslarımızda biraz dikkatli olsaydık bu maçtan belki de çok daha farklı bir şekilde ayrılabilirdik" diye konmuştu.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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