Yeni statta 8 maçta 5. penaltı
Beşiktaş, Vodafone Arena'daki 8. Süper Lig maçında 5. penaltısını kazandı.
Geçen sezonki 3 maçta 2 penaltı kazanan siyah-beyazlı takım, eski futbolcusu Mario Gomez ile bunları gole çevirememişti. Trabzonspor maçıyla bu sezon 3. kez aynı şansı yakalayan Beşiktaş, bu şekilde Cenk Tosun ile 2, Oğuzhan Özyakup'un ayağından da bir gol buldu.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli ile yaptığı karşılaşmada da yine penaltı kazanmış ve Ricardo Quaresma ile bunu gole çevirmeyi bilmişti.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:56
- Aslan 'arazi' oldu
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Yorum
Hüseyin ayyıldız Semih,sabri ve carole nin oyuna katkıları sıfır. Selçuk tolga sürekli yana ve geriye oynamakta.schinerder her topu kaptırmakta.ordan burdan eskiye özlem saçma vuruşlarda Eren yatmaya başkadı.podolski tank gibi. Yanlış anlsşılmasın tank gibi ağır.bir bruma bazen yasin kaleye gidebilen yegane oyuncular.yedek kulubesine bakıyorsun afam yok. Karabük antalya adana ve gençler maçı şans ile alındı Takım o kadar yavaş oynuyorki çayımı yenileyip geliyorum top hala bizim sahada yana geriye oynanmakta. Sabri orta yapar dışarı gidet. Carole adam geçemez yaptığı her ırta rakibe çarpar daha doğrusu adam geçemefiği için topu adamın içinden geçirmeye çalışır. Bu takımdan cacık bile olmaz.görün bakın dahada kötüye gidecek
- Hamzaoğlu: “Ligimiz oldukça renkli geçiyor”
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Yorum
.......... SEN KESİN FB İÇİN ÇALIŞMIŞINDIR. SENİN ÖNCELİĞİN FB HAMZA. GÖRECEĞİZ BURSA-- FB MAÇINDA.. O ZAMANDA LİG ÇOK RENKLİ OLACAK SEN HİÇ MERAK ETME.
- Arda Turan Milli Takıma geri döndü
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Aslan SELCUK ANGI PERFORMANSINA GÖRE SECILDI?
Yeni statta 8 maçta 5. penaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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