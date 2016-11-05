Vodafone Arena'da ilk derbi galibiyeti

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın en önemli maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Son iki maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar ile, Galatasaray galibiyetiyle çıkışa geçen Trabzonspor'un mücadelesinde kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.



Vodafone Arena'da oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçın ilk yarısında goller peşpeşe geldi. Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Rhodolfo, 6. dakikada kafayla topu ağlara göndererek gol perdesini araladı.

Bu golden 10 dakika sonra Beşiktaş Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. Matus Bero'nun ceza sahasında Quaresma'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Cenk Tosun penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü atarken, 5 haftalık gol orucunu da sonlandırmış oldu.

MAÇIN KADER ANI 40. DAKİKADA YAŞANDI

Beşiktaş, maçın 40. dakikasında Vincent Aboubakar ile farkı 3'e çıkaracak net fırsatı değerlendiremeyince Trabzonspor maça yeniden tutundu. Kamerunlu golcü karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi. Dönen pozisyonda Trabzonspor Yusuf Erdoğan'la farkı 1'e indiren golü buldu.

TRABZONSPOR UMUTLANDI

Trabzonspor, 41'DE Yusuf Erdoğan'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Luiz Rhodolfo'nun çıkarken kaptırdığı topla buluşan Matus Bero, hiç bekletmeden yerden pasını sağ çaprazda bulunan Yusuf Erdoğan'a aktardı. Yusuf Erdoğan, ceza sahası içerisine girdikten sonra altıpasın hemen dışından şutunu çekerek topu kaleci Fabricio Agosto'nun solundan ağlarla buluşturdu.

Maçın ikinci yarısı nefes kesti. Trabzonspor beraberlik golü için kurduğu büyük baskı Beşiktaş kalesini bunaltırken, siyah-beyazlılar ani kontra ataklarla gol aradı. İki takım da pozisyonları cömertçe harcayınca haftanın maçında kazanan 2-1'le Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte puanını 24'e çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. Trabzonspor ise 11 puanla 12. sıraya geriledi.



MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 10. haftada Trabzonspor ile sahasında yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sezon başından beri yaptığı uygulamadan vazgeçmedi ve yine rotasyona gitti.

Güneş, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Napoli ekibiyle yaptığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya göre Trabzonspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığıyla son dönemde sorunlar yaşayan Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, Avrupa'da daha fazla şans verdiği Andreas Beck'i yedek soyundurup, bu oyuncunun yerine sağ bekte genelde ligde kullandığı Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü.

Napoli mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Gökhan İnler de yedekler arasında yer alırken, Oğuzhan Özyakup uzun bir aranın ardından ilk 11'de şans buldu. Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve 6 maç takımdan uzak kalan, Napoli mücadelesiyle sahalara dönen Oğuzhan, 7 karşılaşma sonra ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı yakaladı.

Tolgay Arslan'ı Atiba Hutchinson ile savunmanın önünde görevlendiren Güneş, Oğuzhan'ı ise hücuma dönük orta sahada oynattı.

- Cezalı Tosic yok, Rhodolfo yine ilk 11'de

Siyah-beyazlı takımda hem cezalı olan hem de sakatlığı bulunan Dusko Tosic'in yokluğunda Trabzonspor mücadelesinde savunmanın göbeğinde Napoli mücadelesinde olduğu gibi Luiz Rhodolfo görev aldı.

Geçen sezon Süper Lig'de 7 Şubat 2016'da Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmada ağır bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Rhodolfo, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de oynama şansı yakaladı.

Bu sezon Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Brezilyalı oyuncu, Napoli maçında da ilk 11'de görev almıştı.

- Cenk Tosun, orta sahanın sağında oynadı

Son resmi maçta yedekler arasında yer alan Cenk Tosun, Trabzonspor karşısında 11'de oynadı.

Napoli maçında olduğu gibi forvet hattında Vincent Aboubakar gol ararken, Cenk ise orta sahanın sağında görev aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Ricardo Quaresma ve Marcelo Guedes da ilk 11'de görev aldı.

Andreas Beck ve Gökhan İnler gibi Tolga Zengin, Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu, Kerim Frei ve Atınç Nukan ilerleyen dakikalarda şans bulmak üzere yedek kulübesinde bulundu.

- 4 oyuncu sakat

Beşiktaş'ta 4 oyuncu sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, Anderson Talisca, Aras Özbiliz ve Necip Uysal'ın sakatlığı bulunuyor. Genç kaleci Utku Yuvakuran ise teknik direktör Güneş tarafından tercih edilmedi.

- Stat doldu

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, yine takımlarına büyük destek verdi.

Vodafone Arena'da geçmiş yıllarda kapalı diye tanımlanan Doğu Tribün'nün alt bölümlerinde çok küçük boşluk gözlenirken, mücadeleyi 40 bine yakın taraftar takip etti.

- Trabzonspor'da kadro değişmedi

Vodafone Arena'da ilk kez Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'da ise teknik direktör Ersun Yanal, kadroda değişiklik yapmadı.

Yanal, geçen haftaki Çaykur Rizespor mücadelesinde olduğu gibi Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Jan Durica, Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ilk 11'iyle sahada yer aldı.

- Bordo-mavili taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı

Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakmadı ve kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurdu.

Konuk takım taraftarları, Galatasaray mücadelesinin ardından uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ın iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo-mavililer, Beşiktaşlı taraftarların teknik direktör Şenol Güneş'e verdiği desteğin aynısını gerçekleştirdi ve takımlarının eski çalıştırıcısını alkışladılar.