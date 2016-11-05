Vodafone Arena'da ilk 11'ler belli oldu

Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Napoli takımını konuk ettiği maçtan da aynı skorla ayrılan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligin son 3 haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kalan ardından Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden, geçen haftada Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak mağlubiyet yaşamayan Tabzonspor ise , Beşiktaş deplasmanında 3 puan hedefliyor.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Vodafone Arena'da yenilmiyor

Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor karşılaşmasında Vodafone Arena'daki yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak.

Geçen sezon ligde Bursaspor ile yapılan maçta hizmete giren bu statta, şu ana dek 9 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon Vodafone Arena'da yaptığı 4 maçın ise 3'ünü kazandı, birinde berabere kaldı.

4 oyuncu sakat

Beşiktaş'ta 4 oyuncu sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Ligin 8. haftasında Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalacak Caner Erkin'in yanı sıra 9. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Anderson Talisca ve Necip Uysal, maçta görev alamayacak. Gençlerbirliği maçının ardından yapılan ilk idmanda omzundan sakatlanan Aras Özbiliz de Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Gençlerbirliği maçında bu sezon gördüğü 4. sarı kartla cezalı duruma düşen Dusko Tosic'in de sakatlığı bulunuyor. Bu sezon başarılı futboluyla göz dolduran Tosic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı takımda stoper Marcelo Guedes ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor karşılaşmalarında sarı kart gören Marcelo, Trabzonspor mücadelesinde kart gördüğü takdirde 11. haftadaki Adanaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Yanal ilk peşinde

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Beşiktaş ile oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile siyah-beyazlılar karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Karadeniz ekibinde üçer sarı kartı bulunan Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici, Matus Bero, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerin Beşiktaş karşısına Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Aytaç Kara, Bero, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan ve N'Doye 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: Lig TV

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Cenk Tosun, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Bero, Yusuf Erdoğan, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal





