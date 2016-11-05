Şenol Güneş'ten kırmızı kart itirafı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçı daha rahat bitirmeleri gerektiğini ancak hatalarından bunu başaramadıklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Napoli ile yaptıkları mücadelenin ardından zorlu bir maça çıktıklarına dikkati çekerek, "Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Skoru 3-0'a getirebilseydik ya da o tip gol yemeseydik daha rahat olacaktı. İkinci yarı, biraz daha savaşmaktan ve rakibin baskısıyla heyecanlı hale dönüştü." dedi.

Motivasyonu üst seviyede bir rakiple karşılaştıklarını vurgulayan Güneş, "Sıralamadaki yeriyle orantılı oyuncu ve hoca kalitesi şeklinde kulüp görüntüsü yok. Trabzonspor'un bunu aşacağını düşünüyorum. İyi başladık, goller bulduk. Hiç olmayacak şekilde rahat geçen maçta üçüncü golü atmamız gerekirken, dönüşte yediğimiz golde anormal savunma hatası yaptık. Yediğimiz gol onları oyuna ortak etti. Dirençlerini artırdı. Bizim de onların da pozisyonları var." diye konuştu.

Trabzonspor'un üç atağını da kendilerinden kaynaklı hatalarla gerçekleştirdiğini belirten Güneş, zihinsel ve fiziksel yorgunluğun üst üste geldiğini dile getirdi.

- Quaresma'nın Yusuf'a yaptığı hareket

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın "Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok." şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine oyuncusu Ricardo Quaresma'nın Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'a yaptığı hareketle ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Beşiktaş'ın hiçbir zaman hakeme ihtiyacı yok. Oyun ve gol üstünlüğü de lehimizeydi. Ben de görüntüyü izledim. Oyuncu ani bir dönüş yaptı, (Quaresma) ayağını koyduğunda çekebilirdi. Görüntüye baktığımız zaman kırmızı verebilirdi. Onun dışında hakemin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.