 Karabük'te kazanan yok – Fotomaç – 05 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Karabük'te kazanan yok

    Karabük'te kazanan yok

    Karabükspor, sahasında Bursaspor'la 0-0 berabere kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Bursaspor, Karabükspor'la deplasmanda karşılaştı. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlar olsa da iki takımda rakip fileleri sarsamadı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi: 0-0

    Bu soncun ardından Bursaspor 20, Karabükspor ise 13 puana yükseldi.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabük'te kazanan yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.