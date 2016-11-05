Karabük'te kazanan yok
Karabükspor, sahasında Bursaspor'la 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Bursaspor, Karabükspor'la deplasmanda karşılaştı. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlar olsa da iki takımda rakip fileleri sarsamadı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi: 0-0
Bu soncun ardından Bursaspor 20, Karabükspor ise 13 puana yükseldi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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