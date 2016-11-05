"Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan, “İyi ki televizyonlar var da herkes ne olduğunu gördü bu akşam. Biz kendimize yakışanı yaptığımızı düşünüyorum. Belki bu maçı kaybettik ama ilerisi için büyük şeyler kazandığımızı düşünüyorum” dedi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:43
- Çebi: “Her canı yanan hakemlerden başlıyor”
Toplam 10
Yorum
oyun hakem hatası kime olursa olsun kazanıyorlarsa haklılar !!!!! bu günde öyle bir maç oldu Türkiye de kural kazanan haklıdır.
- Sneijder patlaması!
Toplam 41
Yorum
isminiz Kadro kumasini bilmiyorlar Defans cavanda semih aziz carolien tolga jeosu sinan bruma derdiyok muslera podolski
- Çebi: “Her canı yanan hakemlerden başlıyor”
Toplam 10
Yorum
Soner baki Başkan macı bjk kazanmadı hakem kazandı.desen seni anlarım bjk kazandı dersen futbol bilgini istersen tekrar gözden geçir derim.
"Herkes ne olduğunu gördü bu akşam” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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