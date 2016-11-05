 Fener'e geçit yok – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Fener'e geçit yok

    Fener'e geçit yok

    Akhisar’ın hocası, güçlü rakiplerine kaybetmeleri halinde ligde zor duruma düşeceklerini belirterek, “Manchester’ı yenen ve moralli F.Bahçe önünde yüreğimizle oynayacağız” dedi

    'da tüm gözler F.Bahçe maçına çevrildi. Oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Tolunay Kafkas, "Başakşehir'e farklı şekilde kaybettik. Bu hafta da yenilirsek ligde zor duruma düşeriz. Rakibin Manchester zaferi sizi korkutmasın. Eğer yüreğimizle oynarsak kazanırız. Herkes buna inansın" diye konuştu.

    KAFKAS'IN DURUMU KRİTİK
    Cihat Arslan'ın ayrılmasından sonra 2'nci haftada takımın başına geçen Kafkas, 7 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 3 yenilgi ve 3 beraberlikle beklenenden çok uzak bir performans ortaya koydu. Özellikle 5-1'lik Medipol Başakşehir bozgunundan sonra Tolunay Kafkas'ın F.Bahçe'den alınacak farklı bir yenilgi halinde ayrılabileceği öne sürülüyor.

    RİZESPOR'DA ÇOK MUTLUYUM
    Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke, 9 aylık sakatlık süreci sonrası sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Rize'de çok mutluyum" dedi.

    TİMSAH SERİ PEŞİNDE
    Bursaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılacağını Karabükspor'u mağlup edip, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Ligin ilk 9 haftalık bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 19 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, "Planlarımızı üç puan için yaptık. Maçı kazanacak güçteyiz" dedi.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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