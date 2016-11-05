Fener'e geçit yok
Akhisar’ın hocası, güçlü rakiplerine kaybetmeleri halinde ligde zor duruma düşeceklerini belirterek, “Manchester’ı yenen ve moralli F.Bahçe önünde yüreğimizle oynayacağız” dedi
Akhisar Belediyespor'da tüm gözler F.Bahçe maçına çevrildi. Oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Tolunay Kafkas, "Başakşehir'e farklı şekilde kaybettik. Bu hafta da yenilirsek ligde zor duruma düşeriz. Rakibin Manchester zaferi sizi korkutmasın. Eğer yüreğimizle oynarsak kazanırız. Herkes buna inansın" diye konuştu.
KAFKAS'IN DURUMU KRİTİK
Cihat Arslan'ın ayrılmasından sonra 2'nci haftada takımın başına geçen Kafkas, 7 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 3 yenilgi ve 3 beraberlikle beklenenden çok uzak bir performans ortaya koydu. Özellikle 5-1'lik Medipol Başakşehir bozgunundan sonra Tolunay Kafkas'ın F.Bahçe'den alınacak farklı bir yenilgi halinde ayrılabileceği öne sürülüyor.
RİZESPOR'DA ÇOK MUTLUYUM
Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke, 9 aylık sakatlık süreci sonrası sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Rize'de çok mutluyum" dedi.
TİMSAH SERİ PEŞİNDE
Bursaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılacağını Karabükspor'u mağlup edip, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Ligin ilk 9 haftalık bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 19 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, "Planlarımızı üç puan için yaptık. Maçı kazanacak güçteyiz" dedi.
KAFKAS'IN DURUMU KRİTİK
Cihat Arslan'ın ayrılmasından sonra 2'nci haftada takımın başına geçen Kafkas, 7 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 3 yenilgi ve 3 beraberlikle beklenenden çok uzak bir performans ortaya koydu. Özellikle 5-1'lik Medipol Başakşehir bozgunundan sonra Tolunay Kafkas'ın F.Bahçe'den alınacak farklı bir yenilgi halinde ayrılabileceği öne sürülüyor.
RİZESPOR'DA ÇOK MUTLUYUM
Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke, 9 aylık sakatlık süreci sonrası sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Rize'de çok mutluyum" dedi.
TİMSAH SERİ PEŞİNDE
Bursaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılacağını Karabükspor'u mağlup edip, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Ligin ilk 9 haftalık bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 19 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, "Planlarımızı üç puan için yaptık. Maçı kazanacak güçteyiz" dedi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
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Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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