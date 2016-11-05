Ersun Yanal ateş püskürdü!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın hakemi Mete Kalkavan'ı yönetiminden dolayı eleştirdi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın ortaya koyduğu performansın yanı sıra stadıyla güzel bir atmosfer oluşturduğunu belirterek, "Bu atmosferin içinde oynamak keyifliydi. Oyunun çok ince çizgisi var. Temaşa, dolu tribünlerde maçın kaliteli oynanmasıyla keyifli. Beşiktaş'ın galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Oyunun bu ince çizgisinde hepimize düşen görevler var. Selametli bir şekilde yönetmek. Seyircinin karşısında, kamuoyuna doğru mesajlar vermektir. Hakem penaltıyı vermeyebilir, faulü görmeyebilir ama cezalar konusunda hassas davranmalı." dedi.

Yetenek havuzunu zorlamak gerektiğini kaydeden ve bu konuda başarılı olanların alınması gerektiğine dikkati çeken Yanal, "Umarım yeteneklilerin önü açılır. Bunun acısını başka konularda da yaşıyoruz. Geldiğimiz nokta da belli, yeteneksizlerin geldiği ortamı yaşıyoruz." diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın oyuncuları Yusuf Erdoğan'a yaptığı harekete değinen tecrübeli teknik adam, "Kasıt aramıyorum. Net pozisyon, atlanmaması gereken pozisyon. İki takımın oynadığı futbola, dostluğa yakışanın altında bir yönetim... Avantajları atlayan, nasıl yöneteceğini değişik bir havayla elinden kaçıran bir yönetim. Yeteneksizlerin olduğu, renksizleştirdiğiniz maç haline getirirseniz karşılaşmanın güzelliği değil hakemin yaptığı konuşulur. Maalesef bunu çok yaşamaya başladık. Umarım standart yakalanır." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, Quaresma'nın pozisyonu için "Kırmızı mı?" sorusuna, "Sizce, tartışmaya gerek yok ki." yanıtını verdi.

- "İçim acıyor"

Hakem yönetimi konusundaki sıkıntıları ilk kez yaşamadıklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu bir değil, iki değil. Spor, sanat ve kültür... Bu üç konu torpili gerektirmez. Eğer torpil girdiyse, yeteneklerin yukarı çıkarmasını sağlayacak kapılar kapandıysa sıkıntı. Ben yeteneğimle buraya geldim. Dostum, bağlantılarım olmadı. Sanat, spor ve kültür gibi yerlerde yeteneklerinizle orada değilseniz, sponsorlarla oradaysanız dünyada tutunamıyorsunuz. Biz de yetenek yok mu, dünyalar kadar var. Hakemleri konuşmadan ne zaman futbolu gündeme getireceğiz. İçim acıyor."

Yanal, kendilerinin de Beşiktaş gibi yeniden bir yapılanma içinde olduklarını anlatarak, "Zaman zaman kazanacağız, zaman zaman kaybedeceğiz. İyi kadro kurup Trabzonspor, hep üstlerde mücadele edecek. Stadıyla, şehriyle yeni bir tarz ortaya koyacak çalışma içindeyiz." şeklinde görüş belirtti.