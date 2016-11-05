Düelloyu Alanyaspor kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanlyaspor, sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında ev sahibi takım Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 12. dakikada Kenneth Omeruo'nun kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Son 5 dakikaya girilirken Gaziantepspor 40. dakikada Evans Kangwa'yla bulduğu golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.



İkinci yarı daha baskılı bir oyun sergileyen Alanyaspor, 54. dakikada Daniel Candeias'la tekrar eşitliği yakalarken, 69. dakikada Donald Guerrier'le 3-2'le öne geçti. 89. dakikada sahneye çıkan Vagner Love ise savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelerle buluşturarak maçı 4-2'ye getirdi. Karşılaşmanın skorunu ise 90+1. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren İlhan Parlak belirledi: 4-3



Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 11'e yükseltirken, Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.