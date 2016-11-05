 Düelloyu Alanyaspor kazandı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Düelloyu Alanyaspor kazandı

    Düelloyu Alanyaspor kazandı

    Aytemiz Alanyaspor, tam 7 gol ve bir penaltının olduğu maçta Gaziantepspor'u 4-3 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanlyaspor, sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.

    Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında ev sahibi takım Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 12. dakikada Kenneth Omeruo'nun kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Son 5 dakikaya girilirken Gaziantepspor 40. dakikada Evans Kangwa'yla bulduğu golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

    İkinci yarı daha baskılı bir oyun sergileyen Alanyaspor, 54. dakikada Daniel Candeias'la tekrar eşitliği yakalarken, 69. dakikada Donald Guerrier'le 3-2'le öne geçti. 89. dakikada sahneye çıkan Vagner Love ise savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelerle buluşturarak maçı 4-2'ye getirdi. Karşılaşmanın skorunu ise 90+1. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren İlhan Parlak belirledi: 4-3

    Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 11'e yükseltirken, Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:26
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