Düelloyu Alanyaspor kazandı
Aytemiz Alanyaspor, tam 7 gol ve bir penaltının olduğu maçta Gaziantepspor'u 4-3 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanlyaspor, sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında ev sahibi takım Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 12. dakikada Kenneth Omeruo'nun kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Son 5 dakikaya girilirken Gaziantepspor 40. dakikada Evans Kangwa'yla bulduğu golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
İkinci yarı daha baskılı bir oyun sergileyen Alanyaspor, 54. dakikada Daniel Candeias'la tekrar eşitliği yakalarken, 69. dakikada Donald Guerrier'le 3-2'le öne geçti. 89. dakikada sahneye çıkan Vagner Love ise savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelerle buluşturarak maçı 4-2'ye getirdi. Karşılaşmanın skorunu ise 90+1. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren İlhan Parlak belirledi: 4-3
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 11'e yükseltirken, Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:26
- Kaptan Selçuk sakatlanıp çıktı
Toplam 7
Yorum
Aslan YALAN GECMISTE SAMPIYOUKLARDA COK KATKISI OLDU AMA 2 YILDIR YOK BITMIS SATIN GITSIN ALICISI VARSA SATMAYAN CAPSIZ OLSUN
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
FB 07 BU ADAMI KACIRMAYIN BİRAN ÖNCE TAPUSUNU ALIN 12 ADAMIMIZ KENDİNİ GÖSTERDİ TEŞEKKÜRLERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
dadaş2535 Yönetimin yapacağı en önemli iş lansın bonservisini almaktır Bu adam bir harika
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