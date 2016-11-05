Çebi: “Her canı yanan hakemlerden başlıyor”
Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Her canı yanan, belki halkı belki haksız hakemlerden başlıyor. Belki bizler de bunları yapıyoruz ama sonuçta Beşiktaş bugün maç kazandı. Daha iyi oynayabilirdik" dedi.
"Şampiyonluğun en büyük adayıyız"
Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirten Çebi, "Ama diğerleri de aday. Şu anda herkes güçlü. Herkese saygı duyuyorum. Hepsi emek veriyorlar. Ben hepsini aday görmüyorum ama hepsi iyi takımlar" diye konuştu.
Çebi ayrıca, 3 yıldızı alacaklarını belirterek, Şampiyonlar Ligi'nde de hedeflerinin belli olduğuna dikkat çekti.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:40
- ''Bu işe kim dur diyecek! Yeter...''
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Yorum
Ts Gurbetçi Gençler Helal Olsun Sizlere Bjk, Fb, Gs Farketmez Biz Her Zaman Sizinleyiz, Gönüllerde Bu Akşam 3 Puanı Siz Aldınız, Hakem Mete Kalkavan 1 Kırmızı Kart Vermedin, Trabzon'a Bir Penaltı Vermedin, Bjk'â Havadan Penaltı Verdin Sana Yazıklar Olsun, Quaresma Sen Futbolcu Değil Bilica Gibi Kazmasın !
- ''Bu işe kim dur diyecek! Yeter...''
Toplam 25
Yorum
Mustafa tamtrabzonlu Hagemteyil hagemeyetkiverenmakamköbeksoylu
- ''Bu işe kim dur diyecek! Yeter...''
Toplam 25
Yorum
Ankarali Bu kadar yanli bir hakem yönetimi olamaz trabzonun penaltisini gormemesi imkansiz besiktasa verilen penalti komedi yusafa yapilan hareket konusmaya bile gerek yok ama turkiyede hersey skor o zaman basliklar soyle kartal yuksekten ucar.bu trabzona gonul verenlere yazik degil mi ayip be ayip.empati yapin besiktaslilar sadece onlarin yerine koyun kendinizi
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