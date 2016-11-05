 Başakşehir fırtınası – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Başakşehir fırtınası

    Başakşehir fırtınası

    G.Saray’ı kendi evinde deviren , 237 gündür mağlubiyet yüzü görmüyor. Turuncu-lacivertliler bu sezon da deplasmanda 5’te 5 yaptı

    SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon kelimenin tam anlamıyla bir Başakşehir fırtınası esiyor. Ligde F.Bahçe galibiyeti ile başlayan, dün akşam da G.Saray'ı kendi evinde mağlup etmeyi başaran turuncu-lacivertliler, puanını 26'ya çıkartarak; maç fazlasıyla da olsa en yakın rakibi Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. , Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı mağlup olmadan tamamladı. Bu karşılaşmaların 13 tanesini kazanan ve 6 kez berabere kalan Başakşehir, en son tam 237 gün önce sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

    Turuncu-lacivert liler, Süper Lig'de deplasmanda da ligin en başarılı takımı oldu. Başakşehir, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazandı. Lider Başakşehir, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 12 gol atarken; dün akşam ilk kez kalesinde gol gördü. Sezonun en az gol yiyen (6) takımı olan İstanbul temsilcisi, aynı zamanda en çok gol atan (24) takımı unvanını da koruyor.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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