Başakşehir fırtınası
G.Saray’ı kendi evinde deviren Medipol Başakşehir, 237 gündür mağlubiyet yüzü görmüyor. Turuncu-lacivertliler bu sezon da deplasmanda 5’te 5 yaptı
SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon kelimenin tam anlamıyla bir Başakşehir fırtınası esiyor. Ligde F.Bahçe galibiyeti ile başlayan, dün akşam da G.Saray'ı kendi evinde mağlup etmeyi başaran turuncu-lacivertliler, puanını 26'ya çıkartarak; maç fazlasıyla da olsa en yakın rakibi Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı mağlup olmadan tamamladı. Bu karşılaşmaların 13 tanesini kazanan ve 6 kez berabere kalan Başakşehir, en son tam 237 gün önce sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olmuştu.
Turuncu-lacivert liler, Süper Lig'de deplasmanda da ligin en başarılı takımı oldu. Başakşehir, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazandı. Lider Başakşehir, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 12 gol atarken; dün akşam ilk kez kalesinde gol gördü. Sezonun en az gol yiyen (6) takımı olan İstanbul temsilcisi, aynı zamanda en çok gol atan (24) takımı unvanını da koruyor.
Turuncu-lacivert liler, Süper Lig'de deplasmanda da ligin en başarılı takımı oldu. Başakşehir, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazandı. Lider Başakşehir, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 12 gol atarken; dün akşam ilk kez kalesinde gol gördü. Sezonun en az gol yiyen (6) takımı olan İstanbul temsilcisi, aynı zamanda en çok gol atan (24) takımı unvanını da koruyor.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Başakşehir fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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