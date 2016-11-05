 Aslan 'arazi' oldu – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Aslan 'arazi' oldu

    Aslan 'arazi' oldu

    Yönetim Florya ve Riva arazilerini satmaya çalışırken, futbol takımı ise sahada yine kayboldu. TT Arena’daki son maçında Trabzon’a yenilen G.Saray dün de lider Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

    Ligin namağlup lideri Medipol Başakşehir'in son kurbanı Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip kendi sahasında Abdullah Avcı'nın öğrencilerine 2-1 yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında yara aldı. İlk yarıda daha etkili olan Galatasaray, 32'de Sinan Gümüş'ün kafa golüyle 1-0 öne geçti.

    M. Başakşehir bu gole 4 dakika sonra Mehmet Batdal'la karşılık verdi: 1-1. İkinci yarıda iki takım da önemli pozisyonlar bulsa da konuk ekip 60'ta Yalçın'ın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. G.Saray, Trabzon'dan sonra Başakşehir'e de boyun eğerek TT Arena'da üst üste ikinci kez yenildi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:53
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