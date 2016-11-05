Aslan 'arazi' oldu
Yönetim Florya ve Riva arazilerini satmaya çalışırken, futbol takımı ise sahada yine kayboldu. TT Arena’daki son maçında Trabzon’a yenilen G.Saray dün de lider Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.
Ligin namağlup lideri Medipol Başakşehir'in son kurbanı Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip kendi sahasında Abdullah Avcı'nın öğrencilerine 2-1 yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında yara aldı. İlk yarıda daha etkili olan Galatasaray, 32'de Sinan Gümüş'ün kafa golüyle 1-0 öne geçti.
M. Başakşehir bu gole 4 dakika sonra Mehmet Batdal'la karşılık verdi: 1-1. İkinci yarıda iki takım da önemli pozisyonlar bulsa da konuk ekip 60'ta Yalçın'ın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. G.Saray, Trabzon'dan sonra Başakşehir'e de boyun eğerek TT Arena'da üst üste ikinci kez yenildi.
M. Başakşehir bu gole 4 dakika sonra Mehmet Batdal'la karşılık verdi: 1-1. İkinci yarıda iki takım da önemli pozisyonlar bulsa da konuk ekip 60'ta Yalçın'ın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. G.Saray, Trabzon'dan sonra Başakşehir'e de boyun eğerek TT Arena'da üst üste ikinci kez yenildi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Aslan 'arazi' oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.