 Riekerink'ten mağlubiyet yorumu – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    'ten mağlubiyet yorumu

    Riekerink'ten mağlubiyet yorumu

    Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde , Başakşehir'e Arena'da 2-1 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

    İşte Riekerink'in flaş röportajdaki sözleri...

    "İki tane üstüste evimizde oynadığımız maç, iki mağlubiyet ve iki tane aynı son. Trabzonspor maçında da hak etmiştik, kaybettik. Bu maçta da kontrolü elimizde tuttuk ama kaybeden taraf olduk. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda dominant olmak istiyoruz. 1-0'dan sonra yediğimiz basit bir gol var. İkinci yarıda duran toptan gol yedik. Ardından her şeye yeniden başladık ancak ne yazık ki golü bulamadık."

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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