Riekerink'ten mağlubiyet yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Başakşehir'e Arena'da 2-1 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
İşte Riekerink'in flaş röportajdaki sözleri...
"İki tane üstüste evimizde oynadığımız maç, iki mağlubiyet ve iki tane aynı son. Trabzonspor maçında da hak etmiştik, kaybettik. Bu maçta da kontrolü elimizde tuttuk ama kaybeden taraf olduk. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda dominant olmak istiyoruz. 1-0'dan sonra yediğimiz basit bir gol var. İkinci yarıda duran toptan gol yedik. Ardından her şeye yeniden başladık ancak ne yazık ki golü bulamadık."
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:18
- Tolgay’a sözleşme müjdesi
Toplam 8
Yorum
Ertan Evet bu gibi işleri sürüncemeye bırakmaya gelmez. Bir an evvel imzalar atılsın herkesin içi rahat olsun. Futbolcu yalnız futbol oynamayı düşünsün.
- Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde
Toplam 3
Yorum
Ertan Futbol hiç belli olmaz ama bence bu maçı Beşiktaş kazanacak. HAYDİ KARAKARTALLAR yarın akşam çoşturun şu taraftarınızı. HADİ CANLARIM BENİM.
- Kadıköy’ün Avrupalısı
Toplam 1
Yorum
fb man unıted a deplasmanda yenildi
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