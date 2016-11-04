Muslera da hata yapar
Her zaman yaptığı kurtarışlarla takımını kurtaran isim olan Muslera bu sefer yenilen ikinci gol öncesi yaptığı hatayla dikkat çekti.
Başakşehir'in Yalçın Ayhan ile bulduğu gol öncesinde kalesinden hatalı bir şekilde çıkan Urugaylı kaleci faüle sebep olurken, kullanılan serbest vuruş sonrası Başakşehir maçta 2-1 öne geçti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolgay’a sözleşme müjdesi
Toplam 8
Yorum
Ertan Evet bu gibi işleri sürüncemeye bırakmaya gelmez. Bir an evvel imzalar atılsın herkesin içi rahat olsun. Futbolcu yalnız futbol oynamayı düşünsün.
- Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde
Toplam 3
Yorum
Ertan Futbol hiç belli olmaz ama bence bu maçı Beşiktaş kazanacak. HAYDİ KARAKARTALLAR yarın akşam çoşturun şu taraftarınızı. HADİ CANLARIM BENİM.
- Kadıköy’ün Avrupalısı
Toplam 1
Yorum
fb man unıted a deplasmanda yenildi
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