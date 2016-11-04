 Muslera da hata yapar – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    da hata yapar

    Muslera da hata yapar

    Her zaman yaptığı kurtarışlarla takımını kurtaran isim olan bu sefer yenilen ikinci gol öncesi yaptığı hatayla dikkat çekti.

    Başakşehir'in Yalçın Ayhan ile bulduğu gol öncesinde kalesinden hatalı bir şekilde çıkan Urugaylı kaleci faüle sebep olurken, kullanılan serbest vuruş sonrası Başakşehir maçta 2-1 öne geçti.

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:01
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