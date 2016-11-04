Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde
Beşiktaş ile Trabzonspor yarın İstanbul'da yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 123. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların 163 golüne, bordo-mavililer 129 golle karşılık verdi.
- Ligde de Beşiktaş önde
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında tek farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.
Geride kalan 86 lig maçında Beşiktaş 33, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Ligde Beşiktaş'ın attığı 118 gole, Trabzonspor 91 golle karşılık verdi.
Geçen sezonki maçlarda Trabzonspor, İstanbul'da 2-1, Beşiktaş ise Trabzon'da 2-0'lık skorlarla galip geldi.
- İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.
İki takım İstanbul'da resmi ve özel 60 kez karşı karşıya geldi, siyah-beyazlılar 31, bordo-mavililer ise 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı.
İstanbul'da Beşiktaş 95, Trabzonspor ise 42 gol attı.
Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.
- İstanbul'daki lig maçları
Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüklerini lig maçlarına da yansıttı.
Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 42 maç oynandı. Bunların 19'unu Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 65 golüne karşılık, bordo-mavililer 32 gol atabildi.
- Trabzonspor, deplasmanda son 12 maçta 3 kez yenildi
Beşiktaş, İstanbul'da üstünlük kurduğu Trabzonspor'u, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 12 lig maçında ise 2'si son 3 sezonda olmak üzere 3 kez yenebildi.
Bordo-mavililer, deplasmanda son 12 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 4'ünde berabere kaldı, 3 kez sahadan puansız ayrıldı.
- Farklı skorlar
Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.
Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonunda da rakibini 4-0 yendi.
Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.
- Son 10 lig maçı
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
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2011-2012 Trabzonspor-Beşiktaş 1 - 0 (Süper Final)
Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1 (Süper Final)
2012-2013 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1
Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 0
2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 0
Trabzonspor-Beşiktaş 1 - 1
2014-2015 Beşiktaş-Trabzonspor 3 - 0 (Konya'da oynandı)
Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2
2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 2
Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:29
- Akyazı Stadı’nı dünya tanıyacak
Toplam 2
Yorum
Cenk O stadta kupalar kaldırmak,avrupada tarihi zaferlere imza atmak, en güzelidir reklamın.
- Osmanlı İspanya'yı fethetti
Toplam 25
Yorum
Cenk Helal kere helal sizlere.istendiği zaman tecrübeninde çok önemli olmadığını gösterdiniz hepimize.Tebrikler çocuklar,tebrikler Mustafa Reşit Akçay hocam aynen devam
- Şeytan taşla'dick'
Toplam 13
Yorum
cihan lensin karsısında oynayacak sol beklerin işi çok ama çok zor gercekten mükemmel bir kanat adamı açık alan bulursa durdurulamayan bir sürat motoru sanki birde çok güçlü üç kisinin arasına girip güclü fiziğiyle mükemmel sıyrılması. muhtesem bir futbolcu ne diyeyim
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