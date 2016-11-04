Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 43 yıllık rekabette, geride kalan 122 karşılaşmanın 50'sini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 163 golüne, bordo-mavililer 129 golle karşılık verdi.

- Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında tek farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 86 lig maçında Beşiktaş 33, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 118 gole, Trabzonspor 91 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçlarda Trabzonspor, İstanbul'da 2-1, Beşiktaş ise Trabzon'da 2-0'lık skorlarla galip geldi.

- İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım İstanbul'da resmi ve özel 60 kez karşı karşıya geldi, siyah-beyazlılar 31, bordo-mavililer ise 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 95, Trabzonspor ise 42 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

- İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüklerini lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 42 maç oynandı. Bunların 19'unu Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 65 golüne karşılık, bordo-mavililer 32 gol atabildi.

- Trabzonspor, deplasmanda son 12 maçta 3 kez yenildi

Beşiktaş, İstanbul'da üstünlük kurduğu Trabzonspor'u, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 12 lig maçında ise 2'si son 3 sezonda olmak üzere 3 kez yenebildi.

Bordo-mavililer, deplasmanda son 12 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 4'ünde berabere kaldı, 3 kez sahadan puansız ayrıldı.

- Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonunda da rakibini 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

- Son 10 lig maçı

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

-------------- ----------------------------- ----------

2011-2012 Trabzonspor-Beşiktaş 1 - 0 (Süper Final)

Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1 (Süper Final)

2012-2013 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 0

2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 0

Trabzonspor-Beşiktaş 1 - 1

2014-2015 Beşiktaş-Trabzonspor 3 - 0 (Konya'da oynandı)

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 2

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2