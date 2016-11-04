Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Karşılaşma öncesi son çalışmasını bugün Antalya'da yapacak kırmızı-siyahlı ekipte, tedavilerine devam edilen Samuel Owusu ve Cosmin Matei, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlılarda Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci ve Selçuk Şahin'in 3'er sarı kartı var.

55. randevu

Gençlerbirliği ile Antalyaspor yarın 55. kez karşı karşıya gelecek.

Başkent ekibi, Antalyaspor ile oynadığı 54 maçın 17'sinde kazanan taraf olurken, 21 karşılaşmada kırmızı-beyazlılara mağlup oldu.

Rakipler arasındaki 16 karşılaşma berabere sonuçlanırken kırmızı-siyahlı takım, 54 maçta 75 gol attı, kalesinde 72 gol gördü.

Ligde eşitlik

Kırmızı-siyahlı ekip, Antalyaspor ile ligde oynadığı 40 maçın 15'ini kazandı, 15'ini kaybetti.

Ligde Antalyaspor ile 10 maçta sahadan 1 puanla ayrılan Gençlerbirliği, 40 maçta 65 kez Antalyaspor filelerini havalandırırken, 58 kez yediği gol sonrası meşin yuvarlağı başlama noktasına taşıdı.

Gençlerbirliği, Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı 20 lig maçının sadece 4'ünde sahadan 3 puanla ayrıldı.

Antalya deplasmanında 8 kez berabere kalan 8 maçta da puan alamayan kırmızı-siyahlı takım, 20 maçta rakibine 31 gol attı, 36 gol yedi.