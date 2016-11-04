 Eren Derdiyok golü unuttu – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    golü unuttu

    Eren Derdiyok golü unuttu

    Galatasaray takımının en skorer ismi olan , gol hasretini Medipol Başakşehir karşısında da sürdürdü.

    Ligin ilk 5 haftasında rakip fileleri 5 kez havalandıran Eren, son 5 maçta ise skora katkı yapamadı.

    Goller kafa şutlarından geldi

    Karşılaşmada atılan 3 golün de kafa vuruşlarıyla gelmesi dikkati çekti.

    Galatasaray, Sinan Gümüş'ün kafa golüyle öne geçerken, ardından Medipo Başakşehir, Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan'ın yine kafa golleriyle rakibine karşılık verdi.

    Sinan Gümüş'ün burnu kanadı

    Maçın ikinci yarısında bir pozisyonda suratına darbe alan Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün burnu kanadı.

    Uğur Uçar ile çarpışarak yerde kalan Sinan'ın burnunda kanama başlarken, sağlık heyetinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından sarı-kırmızılı oyuncu, bandajla maça devam etti.

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:26
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