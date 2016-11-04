Eren Derdiyok golü unuttu
Galatasaray takımının en skorer ismi olan Eren Derdiyok, gol hasretini Medipol Başakşehir karşısında da sürdürdü.
Ligin ilk 5 haftasında rakip fileleri 5 kez havalandıran Eren, son 5 maçta ise skora katkı yapamadı.
Goller kafa şutlarından geldi
Karşılaşmada atılan 3 golün de kafa vuruşlarıyla gelmesi dikkati çekti.
Galatasaray, Sinan Gümüş'ün kafa golüyle öne geçerken, ardından Medipo Başakşehir, Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan'ın yine kafa golleriyle rakibine karşılık verdi.
Sinan Gümüş'ün burnu kanadı
Maçın ikinci yarısında bir pozisyonda suratına darbe alan Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün burnu kanadı.
Uğur Uçar ile çarpışarak yerde kalan Sinan'ın burnunda kanama başlarken, sağlık heyetinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından sarı-kırmızılı oyuncu, bandajla maça devam etti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:26
- Tolgay’a sözleşme müjdesi
Toplam 8
Yorum
Ertan Evet bu gibi işleri sürüncemeye bırakmaya gelmez. Bir an evvel imzalar atılsın herkesin içi rahat olsun. Futbolcu yalnız futbol oynamayı düşünsün.
- Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde
Toplam 3
Yorum
Ertan Futbol hiç belli olmaz ama bence bu maçı Beşiktaş kazanacak. HAYDİ KARAKARTALLAR yarın akşam çoşturun şu taraftarınızı. HADİ CANLARIM BENİM.
- Kadıköy’ün Avrupalısı
Toplam 1
Yorum
fb man unıted a deplasmanda yenildi
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