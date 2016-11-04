 Emre Belözoğlu'ndan yıldız göndermesi – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    'ndan yıldız göndermesi

    Emre Belözoğlu'ndan yıldız göndermesi

    Lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

    Taraftarlar tarafından tepkilere maruz kalan kaptan , maçın sonunda açıklamalarda bulundu.

    Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle;

    "İstediğimiz oyunu oynadık. Galatasaray'a çok pozisyon vermedik. Karakterli ve yetenekli bir takımız. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Galatasaray'ı burada yenmek kolay değil. Bunu başardığımız için mutluyuz. Bizler sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmadık. Sezon öncesinde yaptığımız UEFA maçları bizi lige iyi hazırladı. Takımlarında tutunamayan, yıldız olmayan oyunculardan bir takım diyorlar. Bizim takımımızda yıldız oyuncular var merak etmeyin. Saygıyı hak ediyoruz. Yolumuz uzun. Bu ligde şampiyon olmak kolay değil; ama elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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