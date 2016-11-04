Emre Belözoğlu'ndan yıldız göndermesi
Lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Taraftarlar tarafından tepkilere maruz kalan kaptan Emre Belözoğlu, maçın sonunda açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle;
"İstediğimiz oyunu oynadık. Galatasaray'a çok pozisyon vermedik. Karakterli ve yetenekli bir takımız. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Galatasaray'ı burada yenmek kolay değil. Bunu başardığımız için mutluyuz. Bizler sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmadık. Sezon öncesinde yaptığımız UEFA maçları bizi lige iyi hazırladı. Takımlarında tutunamayan, yıldız olmayan oyunculardan bir takım diyorlar. Bizim takımımızda yıldız oyuncular var merak etmeyin. Saygıyı hak ediyoruz. Yolumuz uzun. Bu ligde şampiyon olmak kolay değil; ama elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:32
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Emre Belözoğlu'ndan yıldız göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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