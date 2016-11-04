Derbinin hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 10. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
5 Kasım Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan
16.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Mete Kalkavan
6 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor-Kayserispor: Serkan Çınar
19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:04
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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