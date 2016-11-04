 Derbinin hakemi açıklandı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Derbinin hakemi açıklandı

    Derbinin hakemi açıklandı

    Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.

    Süper Lig'de 10. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

    5 Kasım Cumartesi:

    13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan

    16.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Barış Şimşek

    19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

    19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Mete Kalkavan

    6 Kasım Pazar:

    13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor: Alper Ulusoy

    16.00 Osmanlıspor-Kayserispor: Serkan Çınar

    19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

    19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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