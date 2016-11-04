Aslan'a Başakşehir dur dedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Türk Telekom Arena'da 20 bin taraftarın önünde oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın yönetiği karşılaşmada kazanan 2-1'le Abdullah Avcı'nın ekibi Medipol Başakşehir oldu.

Sarı-kırmızılılar'ın Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçtiği maçta Medipol Başakşehir'e galibiyetin getiren golleri Mehmet BAtdal ve Yalçın Ayhan kaydetti. Bu galibiyetle Başakşehir puanını 26'ya çıkararak haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Galatasaray haftayı 20 puanla 3. sırada tamamladı.

SİNAN GÜMÜŞ'TEN KAFA GOLÜ

Mücadelenin ilk yarım saatlik diliminde G.Saray'ın rakip kalede kurduğu büyük baskı sarı-kırmızılılara golü getirdi.

32. dakikada Sneijder'in serbest vuruştan ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Sinan Gümüş takımını 1-0 öne geçirdi.



BAŞAKŞEHİR HEMEN CEVAP VERDİ

Galatasaray'ın üstünlük sevinci 4 dakika sürdü. Konuk ekip, 36. dakikada Mehmet Batdal ile skoru yeniden eşitledi. Sağ kanattan gelişen atakta Uğır Uçar'ın asistinde kafayla Muslera'yı mağlup eden 30 yaşındaki golcü, bu sezon Süper Lig'deki 5'inci golünü G.Saray karşısında attı.

MUSLERA'NIN HATASI GOLLE SONUÇLANDI

59. dakikada G.Saray defansının arkasına atılan derin pasta kalesini terk eden Muslera ilk hamlede topa hakim olamadı. Nando'nun ayağından açtığı topta araya Başakşehirli oyuncu girdi. Uruguaylı kaleci rakibini ceza sahası dışında faulle durdurabildi. Bu pozisyonda Muslera sarı kart görürken Başakşehir tehlikeli bölgeden serbest vuruş kazandı.





YALÇIN AYHAN'IN GOLÜYLE BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ

Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Emre Belözoğlu etkili bir orta kesti. Bu ortaya G.Saray defansının üzerinden kafa vuruşunu yapan Yalçın Ayhan, konuk ekibi maçta ilk kez öne geçiren golü attı: 1-2. Maçın sonuna 5 dakika ilave edilirken Galatasaray bu bölümde rakip kalede kurduğu baskıyla beraberlik golüne yaklaştı. Ancak Medipol Başakşehir savunması gole izin vermeyince konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Adanaspor karşılaşmasının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Adanaspor karşılamasında oyundan alınmasına gösterdiği tepki sonrası 21 yaş altı takımına gönderilen Yasin Öztekin ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Tolga Ciğerci'nin yanı sıra, Lukas Podolski ile Aurelien Chedjou da Riekerink'in ilk 11 tercihleri arasında yer almadı. Bu iki oyuncu, maça yedekler arasında başladı.

Hollandalı teknik adam, Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci, Podolski ve Chedjou'nun yerine, Sinan Gümüş, Sneijder, Hakan Balta ve Nigel de Jong'a ilk 11'de şans verdi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısına; Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, De Jong, Sinan Gümüş, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok 11'i ile çıktı.

-Selçuk İnan maça yetiştirildi

Sarı-kırmızılı takımda bağırsak enfeksiyonu geçiren Selçuk İnan, sağlık ekibinin yoğun çabalarının ardından Medipol Başakşehir müsabakasına yetiştirildi.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 2 antrenmana katılamayan ancak dünkü son idmanda yer alan Selçuk, Medipol Başakşehir önünde takımdaki yerini aldı.

Ayrıca, sakatlıkları düzelen isimlerden Hakan Balta 2 maç, Sneijder ise 1 maç aradan sonra formasına kavuştu.

-Chedjou ilk kez yedek

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir maçında 11'e giremeyerek bu sezon ilk kez yedek kaldı.

Takımının bu sezon ligde oynadığı 9 maçta da ilk 11'de olan ve 90 dakika sahada kalan Kamerunlu futbolcu, bu kez teknik direktör Riekerink'in tercihleri arasına giremedi.

-De Jong 11'de

Galatasaray'da Nigel de Jong, Tolga Ciğerci'nin sarı kart cezalısı durumuna düşmesinin ardından ligde ilk kez 11'de oynama fırsatı buldu.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 lig maçında da oyuna sonradan dahil olan De Jong, Türk Telekom Arena'da Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

De Jong, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Dersimspor müsabakasının da ilk 11'inde yer almıştı.

- Medipol Başakşehir 11'inde 5 eski Galatasaraylı

Lig lideri Medipol Başakşehir, Galatasaray önünde; Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Bekir İrtegün, Ferhat Öztorun, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal 11'i ile sahada yer alırdı. Başakşehir'in ilk 11'inde daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş 5 oyuncu olması dikkati çekti.

Medipol Başakşehir'in başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Ferhat Öztorun, Emre Belözoğlu ve Mehmet Batdal, geçmiş sezonlarda Galatasaray'da da forma giymişti.

Ayrıca, yedek kaleci Ufuk Ceylan da yine Galatasaray'dan Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

- Epureanu'nun yerine Bekir oynadı

Medipol Başakşehir'in ligde son oynadığı Akhisar Belediyespor karşılaşmasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Alexandru Epureanu, bu karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Epureanu'nun yerine savunmada Bekir İrtegün'e görev verdi.

Ayrıca, Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'indeki isimlerden Cenk Ahmet Alkılıç ilk 18'e giremezken, yerine Uğur Uçar forma şansı buldu.

- Emre Belözoğlu ıslıklandı

Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları Emre Belözoğlu'nu maç öncesi ıslıkladı.

Medipol Başakşehir takımının ısınmak için sahaya çıkmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, ayağına her top geldiğinde Emre Belözoğlu'na ıslaklarla tepki gösterdi.