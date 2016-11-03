Şenol Güneş, Ersun Yanal'a karşı
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın sonucu merakla beklenirken, teknik direktör Şenol Güneş ve Ersun Yanal içinde büyük bir önem taşıyor. Bugüne kadar 5 kez rakip olan teknik adamların galibiyet sayılarında birbirlerine üstünlüğü bulunmuyor.
Güneş'in Trabzon'a şansı tutmuyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, efsane olduğu Trabzonspor'u ilk kez Vodefone Arena'da ağırlayacak. Karadeniz ekibinin elde ettiği şampiyonlukların hepsinde imzası olan Şenol Güneş, farklı takımların başında Trabzonspor'a karşı 13 maça çıktı. Söz konusu maçlardan sadece ikisini kazandı.
Şenol Güneş: 2 - Ersun Yanal: 2
Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal ise Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş'ten sonra bordo-mavili takımın başına en çok gelen 4. teknik adam oldu. 3. kez Karadeniz ekibini çalıştıran Yanal, bordo-mavililerin efsanesi Şenol Güneş'i deplasmanda devirmeye çalışacak.
Bugüne kadar iki teknik adam farklı takımların başında 4'ü lig ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5. kez karşılaştı. Bu maçlarda iki teknik adamda bir birlerine üstünlük sağlayamadı. Güneş'in 2 galibiyetine, Yanal'da 2 galibiyetle yanıt verirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada kazanan teknik adam galibiyet sayılarında da öne geçecek.
Güneş, Trabzonspor'un başında olduğu dönemde Yanal ile oynadığı 3 maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alırken, Yanal, Trabzonspor'un başında olduğu dönemde ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
İki teknik adamın birbirleriyle yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:
2014-2015 Trabzonspor (Ersun Yanal) - Bursaspor (Şenol Güneş): 1-0
2014-2015 Bursaspor (Şenol Güneş) - Trabzonspor: (Ersun Yanal): 3-3
Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 2-0
2012-2013 Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 0-3
2011-2012 Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 4-1
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:24
- ''Beşiktaş’ı yeneriz''
Toplam 3
Yorum
ibo TS İnşallah ama şuda bir gerçek biz artık şampiyon olamıcaz Beşiktaşın olmasını isterim. Beşiktaş farkta atabilir bize önemli olan mücadele etmek inşallah yensekte yenilsekte Beşiktaş şampiyon olur.
- Yanal'ın şifresi Napoli
Toplam 1
Yorum
KEMAL İnşallah diyelim ama; Beşiktaş Galatasaray değil...İşimiz çok zor beraberlik iyi sonuç olur...Galibiyet ise ilaç olur...Başarılar Trabzonspor'umuz.
- ''Taviz vermeyeceğiz''
Toplam 1
Yorum
engin fidancı o iyiki bizim başkanımız onu seviyoruz allah daima yar ve yardımcısı olsun
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