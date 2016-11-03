Şenol Güneş, Ersun Yanal'a karşı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın sonucu merakla beklenirken, teknik direktör Şenol Güneş ve Ersun Yanal içinde büyük bir önem taşıyor. Bugüne kadar 5 kez rakip olan teknik adamların galibiyet sayılarında birbirlerine üstünlüğü bulunmuyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olurken, gelecek sezonun kadrosunun temellerini atmak için mücadele eden Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşma iki takımın teknik direktörü açısından da müsabaka büyük bir önem taşıyor.



Güneş'in Trabzon'a şansı tutmuyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, efsane olduğu Trabzonspor'u ilk kez Vodefone Arena'da ağırlayacak. Karadeniz ekibinin elde ettiği şampiyonlukların hepsinde imzası olan Şenol Güneş, farklı takımların başında Trabzonspor'a karşı 13 maça çıktı. Söz konusu maçlardan sadece ikisini kazandı.



Şenol Güneş: 2 - Ersun Yanal: 2

Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal ise Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş'ten sonra bordo-mavili takımın başına en çok gelen 4. teknik adam oldu. 3. kez Karadeniz ekibini çalıştıran Yanal, bordo-mavililerin efsanesi Şenol Güneş'i deplasmanda devirmeye çalışacak.

Bugüne kadar iki teknik adam farklı takımların başında 4'ü lig ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5. kez karşılaştı. Bu maçlarda iki teknik adamda bir birlerine üstünlük sağlayamadı. Güneş'in 2 galibiyetine, Yanal'da 2 galibiyetle yanıt verirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada kazanan teknik adam galibiyet sayılarında da öne geçecek.



Güneş, Trabzonspor'un başında olduğu dönemde Yanal ile oynadığı 3 maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alırken, Yanal, Trabzonspor'un başında olduğu dönemde ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



İki teknik adamın birbirleriyle yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:



2014-2015 Trabzonspor (Ersun Yanal) - Bursaspor (Şenol Güneş): 1-0

2014-2015 Bursaspor (Şenol Güneş) - Trabzonspor: (Ersun Yanal): 3-3

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 2-0

2012-2013 Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 0-3

2011-2012 Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 4-1