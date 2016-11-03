İşte maç programı
Spor Toto Süper Lig'de 10 haftanın perdesi yarın yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla açılacak.
Süper Lig'de 10.haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom Arena)
5 Kasım Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor (Alanya Oba)
16.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Arena)
6 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)
16.00 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:12
- Pabucunu ters giydir
Toplam 9
Yorum
TC sedat beşiktaşlı bir beşiktaşlı olarak bugün fenerin günu olsun istiyorum haydi fenerbahce senalırsın bu maçı göster bunlara türkiyenin gücünü haydi fener tamzamanı şimdi bir beşiktaşlı olarak fenere başarılar diliyorum
- Pabucunu ters giydir
Toplam 9
Yorum
Fb kadrosu Kazanan 12 bozulmasın. Aydinus"uda alın kadroya.
- ''Yoksa taraftar çıldırır''
Toplam 6
Yorum
BlackEagle Cenk Tosun'dan çok daha faydalı bu çocuk. Cenk yerine Ömer oynasın 4 hafta sonra farkı hep birlikte görürüz.
İşte maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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