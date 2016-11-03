 İşte maç programı – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    İşte maç programı

    İşte maç programı

    Spor Toto Süper Lig'de 10 haftanın perdesi yarın yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla açılacak.

    Türk Telekom Arena'daki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Süper Lig'de 10.haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom Arena)

    5 Kasım Cumartesi:

    13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor (Alanya Oba)

    16.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

    19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Arena)

    6 Kasım Pazar:

    13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)

    16.00 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)

    19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)

    19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:12
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