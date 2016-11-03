Derbinin hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 10. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
5 Kasım Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan
16.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Mete Kalkavan
6 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor-Kayserispor: Serkan Çınar
19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:28
- Pabucunu ters giydir
Toplam 11
Yorum
fenerbahçe ADAMSIN
- '‘Bu gruptan çıkarız’'
Toplam 1
Yorum
GÖZTEPE YANİ UMUT DOLU KONUŞUYORSUNUZ HEPİNİZ AMA UMARIM UMUT DOLU OYNARSINIZ , (SENİ BİR KENARA AYIRIYORUM LENS SEN ZATEN TAKIMIN EN İYİSİSİN..)
- Fener’e soğuk duş
Toplam 1
Yorum
sadri 2 eksik oyuncu olması baya etkiledi.ayrıca bence obra bench te oturan oyuncuları daha fazla kullanmalı.lig başladıından beri avrupa ve turkiye maçlarında hemen hemen hep aynı oyuncular oynadı ve yorgunluk başgösterdi.melih ve barışı da maçta kullanmalı...
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