 Cimbom evinde yenilmedi – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Cimbom evinde yenilmedi

    Cimbom evinde yenilmedi

    Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 17. kez karşı karşıya gelecek.

    Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 16 maçtan 9'unu Galatasaray, 3'ünü Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

    Galatasaray'ın 30 golüne, Medipol Başakşehir 20 golle cevap verdi.

    Galatasaray evinde yenilmedi

    Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine yenilmezken, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

    Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, Türk Telekom Arena'daki randevu ise 3-3 bitti.

    Maçlar

    Galatasaray ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    2007-2008:

    Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3

    2008-2009:

    Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1

    2009-2010:

    Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1

    2010-2011:

    Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-1

    2011-2012:

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0

    Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-1

    2012-2013:

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 1-3

    Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

    2014-2015:

    Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

    Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2

    2015-2016:

    Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2

    Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:58
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