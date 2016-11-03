Cimbom evinde yenilmedi
Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 17. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın 30 golüne, Medipol Başakşehir 20 golle cevap verdi.
Galatasaray evinde yenilmedi
Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine yenilmezken, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.
Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, Türk Telekom Arena'daki randevu ise 3-3 bitti.
Maçlar
Galatasaray ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2007-2008:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3
2008-2009:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1
2009-2010:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1
2010-2011:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-1
2011-2012:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-1
2012-2013:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 1-3
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
2014-2015:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2
2015-2016:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:58
- Pabucunu ters giydir
Toplam 9
Yorum
TC sedat beşiktaşlı bir beşiktaşlı olarak bugün fenerin günu olsun istiyorum haydi fenerbahce senalırsın bu maçı göster bunlara türkiyenin gücünü haydi fener tamzamanı şimdi bir beşiktaşlı olarak fenere başarılar diliyorum
- Pabucunu ters giydir
Toplam 9
Yorum
Fb kadrosu Kazanan 12 bozulmasın. Aydinus"uda alın kadroya.
- ''Yoksa taraftar çıldırır''
Toplam 6
Yorum
BlackEagle Cenk Tosun'dan çok daha faydalı bu çocuk. Cenk yerine Ömer oynasın 4 hafta sonra farkı hep birlikte görürüz.
Cimbom evinde yenilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.