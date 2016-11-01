Kasımpaşa dolu dizgin
Kemal Özdeş ile şaha kalkan İstanbul ekibi, Alanya’yı Adem Büyük ve Turgut Doğan Şahin’in golleriyle yenip yükselişini sürdürdü.
Süper Lig'de sezona kötü başlayan Kasımpaşa, son haftalardaki çıkışını Aytemiz Alanya karşısında da sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, son dört haftada üçüncü galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti. Maça hızlı başlayan İstanbul temsilcisi, 15. dakikada Castro'nun pasında Adem'in attığı golle 1-0 öne geçti.
SACKEY'İN GOLÜ YETMEDİ ?
Golden sonra da etkili oyununu sürdüren Kasımpaşa, ikinci golü 36'da buldu. İlk golün sahibi kaptan Adem Büyük, bu kez gol pasını verdi Turgut Doğan Şahin skoru 2-0 yaptı. Alanyaspor'un tek sayısını 41'de Isaac Sackey attı. Bu sonuçla Kasımpaşa 11 puanla 10. sıraya yükselirken, Aytemiz Alanyaspor 8 puanla 16. sıraya geriledi.
ADEM'LE GÜLÜYOR!
Dünkü dün perdeyi açan isim olan Adem Büyük atınca Kasımpaşa kazanıyor. İstanbul ekibinde 6'ncı sezonunu geçiren 29 yaşındaki golcü takımının Kayseri (3-1), Osmanlı (2-1) ve Alanya'yı (2-1) yendiği maçlarda 1'er gol atıp takımını sırtladı.
'5 GOL YEMEK BİZİ AYAĞA KALDIRDI'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İlk 45 dakikada top rakipteyken problemlerimiz vardı. Ama futbol garip. Problem varken iki gol buluyorsunuz. F.Bahçe maçında 5 gol yemek bizi ayağa kaldırdı. Rakibimiz de iyi oynadı. Aslına bakılırsa onlar da puanı hak etti" dedi.
KALPAR: HER ŞEYİ YAPTIK, OLMADI
Peş peşe alınan kötü sonuçlar nedeniyle üzgün olan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Maçın başında çok net pozisyonlar bulduk. Basit goller yedik. Tüm istatistikler bizim lehimizeydi. Futbol adına her şeyi yaptık ama 2-0 mağlup duruma düştük" diye konuştu.
ALANYASPOR 5 HAFTADIR GALİBİYETE HASRET
Süper Lig'in yeni takımı Aytemiz Alanyaspor, 5 haftadır galibiyete hasret. En son 17 Eylül'de Trabzonspor'u yenen Alanya, sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
SACKEY'İN GOLÜ YETMEDİ ?
Golden sonra da etkili oyununu sürdüren Kasımpaşa, ikinci golü 36'da buldu. İlk golün sahibi kaptan Adem Büyük, bu kez gol pasını verdi Turgut Doğan Şahin skoru 2-0 yaptı. Alanyaspor'un tek sayısını 41'de Isaac Sackey attı. Bu sonuçla Kasımpaşa 11 puanla 10. sıraya yükselirken, Aytemiz Alanyaspor 8 puanla 16. sıraya geriledi.
ADEM'LE GÜLÜYOR!
Dünkü dün perdeyi açan isim olan Adem Büyük atınca Kasımpaşa kazanıyor. İstanbul ekibinde 6'ncı sezonunu geçiren 29 yaşındaki golcü takımının Kayseri (3-1), Osmanlı (2-1) ve Alanya'yı (2-1) yendiği maçlarda 1'er gol atıp takımını sırtladı.
'5 GOL YEMEK BİZİ AYAĞA KALDIRDI'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İlk 45 dakikada top rakipteyken problemlerimiz vardı. Ama futbol garip. Problem varken iki gol buluyorsunuz. F.Bahçe maçında 5 gol yemek bizi ayağa kaldırdı. Rakibimiz de iyi oynadı. Aslına bakılırsa onlar da puanı hak etti" dedi.
KALPAR: HER ŞEYİ YAPTIK, OLMADI
Peş peşe alınan kötü sonuçlar nedeniyle üzgün olan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Maçın başında çok net pozisyonlar bulduk. Basit goller yedik. Tüm istatistikler bizim lehimizeydi. Futbol adına her şeyi yaptık ama 2-0 mağlup duruma düştük" diye konuştu.
ALANYASPOR 5 HAFTADIR GALİBİYETE HASRET
Süper Lig'in yeni takımı Aytemiz Alanyaspor, 5 haftadır galibiyete hasret. En son 17 Eylül'de Trabzonspor'u yenen Alanya, sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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