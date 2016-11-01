 Kasımpaşa dolu dizgin – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    dolu dizgin

    Kasımpaşa dolu dizgin

    Kemal Özdeş ile şaha kalkan İstanbul ekibi, Alanya’yı ve ’in golleriyle yenip yükselişini sürdürdü.

    Süper Lig'de sezona kötü başlayan , son haftalardaki çıkışını Aytemiz Alanya karşısında da sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, son dört haftada üçüncü galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti. Maça hızlı başlayan İstanbul temsilcisi, 15. dakikada Castro'nun pasında Adem'in attığı golle 1-0 öne geçti.

    SACKEY'İN GOLÜ YETMEDİ ?
    Golden sonra da etkili oyununu sürdüren Kasımpaşa, ikinci golü 36'da buldu. İlk golün sahibi kaptan , bu kez gol pasını verdi Turgut Doğan Şahin skoru 2-0 yaptı. Alanyaspor'un tek sayısını 41'de Isaac Sackey attı. Bu sonuçla Kasımpaşa 11 puanla 10. sıraya yükselirken, Aytemiz Alanyaspor 8 puanla 16. sıraya geriledi.

    ADEM'LE GÜLÜYOR!
    Dünkü dün perdeyi açan isim olan Adem Büyük atınca Kasımpaşa kazanıyor. İstanbul ekibinde 6'ncı sezonunu geçiren 29 yaşındaki golcü takımının Kayseri (3-1), Osmanlı (2-1) ve Alanya'yı (2-1) yendiği maçlarda 1'er gol atıp takımını sırtladı.

    '5 GOL YEMEK BİZİ AYAĞA KALDIRDI'
    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İlk 45 dakikada top rakipteyken problemlerimiz vardı. Ama futbol garip. Problem varken iki gol buluyorsunuz. F.Bahçe maçında 5 gol yemek bizi ayağa kaldırdı. Rakibimiz de iyi oynadı. Aslına bakılırsa onlar da puanı hak etti" dedi.

    KALPAR: HER ŞEYİ YAPTIK, OLMADI
    Peş peşe alınan kötü sonuçlar nedeniyle üzgün olan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Maçın başında çok net pozisyonlar bulduk. Basit goller yedik. Tüm istatistikler bizim lehimizeydi. Futbol adına her şeyi yaptık ama 2-0 mağlup duruma düştük" diye konuştu.

    ALANYASPOR 5 HAFTADIR GALİBİYETE HASRET
    Süper Lig'in yeni takımı Aytemiz Alanyaspor, 5 haftadır galibiyete hasret. En son 17 Eylül'de Trabzonspor'u yenen Alanya, sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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