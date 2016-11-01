Antalyaspor siftah yaptı
Güney ekibi, Kayseri deplasmanında Samuel Eto’o’nun penaltı golüyle kazanıp sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda son sıraya demir atan Antalyaspor, beklediği çıkışı Kayseri deplasmanında gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı takım, zorlu maçı tecrübeli yıldızı Samuel Eto'o'nun penaltıdan attığı golle kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Ligde 9'uncu maçında 5'inci yenilgisini alan Kayserispor ise düşme hattına iyice yaklaştı.
KANA BİYİK'TEN PENALTI
Maçın en çok dikkat çeken pozisyonu Kayserispor'un tecrübeli savunmacısı Kana Biyik'in, Samuel Eto'o'ya yaptığı penaltılık hareketti. Eto'o topun kornere çıkmasını beklerken Biyik, arkadan Kamerunlu'ya faul yaptı. Hakem Cüneyt Çakır penaltıyı verdi. Atışı kullanan Eto'o, zor günler geçiren Antalyaspor'u galibiyete taşıyan isim oldu: 0-1.
ETO'O'DA İKİNCİ GOL
Geçen sezon forma giydiği 31 maçta 20 gol atarak Süper Lig'i kasıp kavuran Samuel Eto'o, suskunluğunu bozdu. Bu sezonki ilk golünü 11 Eylül'de 3-1 kaybedilen Konya maçında atan Kamerunlu yıldız, 50 gün sonra Kayseri ağlarını sarsıp 2. golünü attı.
ÇALIMBAY: ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kazanamamanın stresi vardı. Son 10 dakikada bizim istemediğimiz şeyler oldu. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Deplasman galibiyeti çok önemliydi. Moral oldu. Ama bunun üzerine koymamız gerekiyor" diye konuştu.
'GEREKSİZ BİR PENALTI YAPTIRDIK'
Kayserispor Teknik Diretörü Hakan Kutlu, "İstemediğimiz beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Kötü başlamadık ama gereksiz bir penaltı yaptırdık. Penaltı kararından da şüpheliydim. Sonra oyun Antalya'nın istediği gibi gelişti. Kapanıp hızlı hücum yaptılar. Üzgünüz" dedi.
KAYSERİSPOR SAHASINDAKİ 5 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI
Kayserispor, sahasında oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bu 5 karşılaşmada Rize'yi yenen Kayseri; Akhisar, Beşiktaş ve Antalya'ya mağlup olurken Galatasaray ile de berabere kaldı.
KANA BİYİK'TEN PENALTI
Maçın en çok dikkat çeken pozisyonu Kayserispor'un tecrübeli savunmacısı Kana Biyik'in, Samuel Eto'o'ya yaptığı penaltılık hareketti. Eto'o topun kornere çıkmasını beklerken Biyik, arkadan Kamerunlu'ya faul yaptı. Hakem Cüneyt Çakır penaltıyı verdi. Atışı kullanan Eto'o, zor günler geçiren Antalyaspor'u galibiyete taşıyan isim oldu: 0-1.
ETO'O'DA İKİNCİ GOL
Geçen sezon forma giydiği 31 maçta 20 gol atarak Süper Lig'i kasıp kavuran Samuel Eto'o, suskunluğunu bozdu. Bu sezonki ilk golünü 11 Eylül'de 3-1 kaybedilen Konya maçında atan Kamerunlu yıldız, 50 gün sonra Kayseri ağlarını sarsıp 2. golünü attı.
ÇALIMBAY: ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kazanamamanın stresi vardı. Son 10 dakikada bizim istemediğimiz şeyler oldu. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Deplasman galibiyeti çok önemliydi. Moral oldu. Ama bunun üzerine koymamız gerekiyor" diye konuştu.
'GEREKSİZ BİR PENALTI YAPTIRDIK'
Kayserispor Teknik Diretörü Hakan Kutlu, "İstemediğimiz beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Kötü başlamadık ama gereksiz bir penaltı yaptırdık. Penaltı kararından da şüpheliydim. Sonra oyun Antalya'nın istediği gibi gelişti. Kapanıp hızlı hücum yaptılar. Üzgünüz" dedi.
KAYSERİSPOR SAHASINDAKİ 5 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI
Kayserispor, sahasında oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bu 5 karşılaşmada Rize'yi yenen Kayseri; Akhisar, Beşiktaş ve Antalya'ya mağlup olurken Galatasaray ile de berabere kaldı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Antalyaspor siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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