Kadıköy'de sağanak
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarının başında adeta patlama yaptı; 5 dakikaya 3 gol sığdırdı. Manchester maçı öncesi moral buldu.
Bu sezon Kadıköy'de zorlanan Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçında gol şov yaptı: 5-0. Son dönemde aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen sarı-lacivertli ekip, Mehmet Topal'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Van Persie'nin ağlara göndermesiyle öne geçti. 29. dakikada Ceyhun Gülselam'ın çift sarıdan atılmasıyla oyundaki üstünlüğü iyice eline geçiren ev sahibi, ilk 45 dakikayı Skrtel'in golüyle kapadı. İkinci yarıya da golle başlayan Fenerbahçe 48 ile 53. dakikalar arasında sahalarda nadir görülecek bir şekilde tam 3 gol kaydetti. Van Persie, Aatif ve Lens 5 dakikada skoru 5-0'a taşıyan isimlerdi.
5. GOLDEN SONRA DURDU
Van Persie'nin 2 gol, 1 asist ve Volkan Şen'in iki asist ile öne çıktığı karşılaşmanın ilerleyen dakikalarda sarılacivertli ekip, oyunu rölantiye aldı ve 3 puana 5 golle ulaştı. Karabük'le sahasında oynadığı 9 maçtan 8'ini kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı ve Perşembe günü oynayacağı ManU maçı öncesinde taraftarını umutlandırdı.
5. GOLDEN SONRA DURDU
Van Persie'nin 2 gol, 1 asist ve Volkan Şen'in iki asist ile öne çıktığı karşılaşmanın ilerleyen dakikalarda sarılacivertli ekip, oyunu rölantiye aldı ve 3 puana 5 golle ulaştı. Karabük'le sahasında oynadığı 9 maçtan 8'ini kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı ve Perşembe günü oynayacağı ManU maçı öncesinde taraftarını umutlandırdı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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