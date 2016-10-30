 Nefes kesen maçta 4 gol – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Nefes kesen maçta 4 gol

    Nefes kesen maçta 4 gol

    Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

    Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

    Hüseyin Avni Aker'de oynanan, Halil Umut Meler'in düdük çaldığı ve yaklaşık 8.500 taraftarın izlediği karşılaşmada ilk golü 5. dakikada Diallo'nun kurtardığı penaltı vuruşunda dönen topu ağlara yollayan Mehmet Ekici kaydederken 19. dakikada Leonard Kweuke skora 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.

    67. dakikada Uğur Demirok'un penaltı golüyle Trabzonspor yeniden öne geçse de 83. dakikada sahneye tekrar Kweuke çıkdı ve skoru eşitledi: 2-2.

    Maçın geri kalan ve oldukça yüksek tempolu geçen bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor ile Çaykur Rizespor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

    Bu sonucun ardından 10. sıradaki Trabzonspor puanını 11'e, 12. sıradaki Çaykur Rizespor ise 9'a yükseltti.

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:00
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