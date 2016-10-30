Kayserispor ile ligde 43. randevu

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında karşılaşacak Kayserispor ile Antalyaspor Süper Lig’de 17, toplamda ise 43. kez karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto Süper Lig'de 8 hafta sonunda 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak sadece 3 puan toplayan Antalyaspor, 9. haftada deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile sarı-kırmızılılar toplamda 43, Süper Lig'de ise 17. kez karşı karşıya gelecek.



"Kayseri sahasında galibiyetlerde üstün"

Bugüne kadar Kayserispor ile Antalyaspor 42 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 42 maçta 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Kayseri'de oynanan 21 maçta ise Antalyaspor 5 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. İki takım Spor Toto Süper Lig'de ise 16 kez karşılaştı. 16 mücadele sonunda Antalyaspor 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3'de yenilgi aldı.



"En gollü maçta 8 gol"

İki takım arasında oynanan mücadeleler içinde en farklı skorun alındığı maç 1975-1976 yılında 2. Lig'de oynanan ve Kayserispor'un 6-0 üstünlüğü ile son bulan karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Aralarındaki en gollü maç ise 2006-2007 yılında Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve 4-4 berabere biten mücadele olarak tarihteki yerini aldı.



"Atılan gollerde eşitlik var"

Antalyaspor ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği 42 maçta toplamda 92 gol atıldı. Kırmızı-beyazlılar ve sarı kırmızılı takımlar birbirlerine 46'şar kez gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan iki takım arasında ligde geçen sezon oynanan son maç 0-0 berabere sona ermişti.



"En çok 1-0 ve 2-0'lık skorlar alındı"

Antalyaspor ile Kayserispor'un oynadığı 42 maçta en çok 1-0 ve 2-0'lık skorlar alındı. 42 maç sonucunda 8 kez 1-0, 6 kez de 2-0'lık skorlar yaşandı. İki takım arasında 6'şar kez 0-0, 1-1, 5'er kez de 2-1 ve 3-0'lık skorlar alınırken, 2 maçta ise 3-1'lik skor ve 1'er kez de 2-2, 4-0, 4-4 ve 6-0'lık skorlar elde edildi.



"Antalyaspor'da Chico sınırda, Diego sahada"

Akdeniz temsilcisinde zorlu maçta geçen hafta Beşiktaş maçında hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gören Diego Angelo, cezasını kupa maçındaki Aydınspor 1923 mücadelesinde tamamladı ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alacak. Antalyaspor'da zorlu mücadele öncesi 3 sarı kartı bulunan Brezilyalı Chico'nun ise Kayserispor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak olan Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.



Muhtemel 11

Kayserispor - Antalyaspor mücadelesi pazartesi günü saat 20.00'de Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:



"Ferhat, Celustka, Diego Angelo, Motta, Chico, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, M'billa, Deniz Kadah ve Eto'o."